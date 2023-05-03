孩子高燒猛咳家長注意！恐怕是「hMPV」　5大QA一次看懂

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hMPV(Human metapneumovirus)中文名稱為人類間質肺炎病毒，在西元 2001 年 由荷蘭科學家在急性呼吸道感染的孩童身上首次分離出來，以基因學的分類來看，hMPV 與呼吸道融合型病毒最為相近，RSV 感染的的高峰期主要在冬天到早春，而依據長庚實驗室過去的研究，台灣 hMPV 病毒流行高峰期較 RSV 稍晚，主要在 3~5 月。
📍Ｑ：症狀有哪些？
主要症狀為咳嗽、發燒，發燒的狀況很有可能2～3天或5~7天都有可能，如果有過敏體質可能誘發過敏咳、氣喘發作。
📍Ｑ高危險族群有哪些
hMPV 造成的上、下呼吸道感染多發生在幼童、年輕孩童、老年人，免疫功能低下的族群，例：癌症病人、器官移 植的病人，或氣喘、心肺疾病病人，都屬於 hMPV感染的高危險群。
📍Ｑ需要抗生素治療嗎？
hMVP的治療上沒有目前沒有特效藥，只能用支持性療法來治療，但如果遇到併發症，像是痰太多引發細菌感染，這時候就要使用抗生素來進行治療。
📍Ｑ預防的方式？
hMPV沒有特效藥，最基本的預防方式就是，請家長務必教導孩子確實勤洗手，才能預防病毒，如果已經有發燒、咳嗽等症狀也請戴好口罩避免傳染他人。