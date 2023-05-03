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孩子高燒猛咳家長注意！恐怕是「hMPV」　5大QA一次看懂

▲醫生提醒「hMPV」有可能正在流行，家中孩童如果發燒、咳嗽有可能就是hMPV病毒所導致。（圖／ingimage）
▲醫生提醒「hMPV」有可能正在流行，家中孩童如果發燒、咳嗽有可能就是hMPV病毒所導致。（圖／ingimage）

記者周淑萍/綜合報導

爸媽要注意了！近日如果小孩有咳嗽加上高燒不退，恐怕不是二確，也不是黴漿菌或呼吸道融合病，兒童感染科醫師黃瑽寧日前在臉書粉專發文示警，有可能是「hMPV人類間質肺炎病毒」，有點陌生的名字，但先不要害怕，疾管署發言人羅一鈞昨（2）受訪時說，目前收到hMVP通報量不多「目前看起來，沒有造成社區明顯的流行」。此外根據兒科醫師解釋，hMPV主要的症狀為發燒、咳嗽，與呼吸道融合病毒相似，沒有專門的藥物，通常2~3天就會緩解，關於「hMPV」有有5件事家長可以先了解。

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📍Q：hMPV是什麼？

hMPV(Human metapneumovirus)中文名稱為人類間質肺炎病毒，在西元 2001 年 由荷蘭科學家在急性呼吸道感染的孩童身上首次分離出來，以基因學的分類來看，hMPV 與呼吸道融合型病毒最為相近，RSV 感染的的高峰期主要在冬天到早春，而依據長庚實驗室過去的研究，台灣 hMPV 病毒流行高峰期較 RSV 稍晚，主要在 3~5 月。

📍Ｑ：症狀有哪些？

主要症狀為咳嗽、發燒，發燒的狀況很有可能2～3天或5~7天都有可能，如果有過敏體質可能誘發過敏咳、氣喘發作。
 

📍Ｑ高危險族群有哪些

hMPV 造成的上、下呼吸道感染多發生在幼童、年輕孩童、老年人，免疫功能低下的族群，例：癌症病人、器官移 植的病人，或氣喘、心肺疾病病人，都屬於 hMPV感染的高危險群。

📍Ｑ需要抗生素治療嗎？

hMVP的治療上沒有目前沒有特效藥，只能用支持性療法來治療，但如果遇到併發症，像是痰太多引發細菌感染，這時候就要使用抗生素來進行治療。

📍Ｑ預防的方式？

hMPV沒有特效藥，最基本的預防方式就是，請家長務必教導孩子確實勤洗手，才能預防病毒，如果已經有發燒、咳嗽等症狀也請戴好口罩避免傳染他人。
 

▲腸病毒疫情升溫！疾管署呼籲要做好個人衛生，平時應以肥皂正確勤洗手。（圖／取自Pexels）
▲醫師提醒，想要預防病毒入侵，勤洗手是最佳解決之道。（圖／取自Pexels）

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