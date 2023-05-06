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預售屋買賣契約眉角多　法制局：購買前必做功課

▲購買預售屋前，宜善用內政部不動交易實價查詢服務網，瞭解預售屋成交實價資訊(圖／法制局提供2023.5.6)
▲購買預售屋前，宜善用內政部不動交易實價查詢服務網，瞭解預售屋成交實價資訊(圖／法制局提供2023.5.6)

記者柳榮俊/台中報導

預售屋為高單價商品且買賣契約眉角多，台中市政府法制局消保官呼籲，購買預售屋前，宜善用台中市政府地政局158空間資訊網與內政部不動交易實價查詢服務網查詢預售屋買賣定型化契約、履約保證內容及成交實價資訊；下訂簽約前先做好功課，可減少事後遇到消費糾紛的風險。

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法制局長李善植說，預售屋買賣契約是買賣雙方各項權利義務的重要依據，而預售屋價格則是影響消費者交易決定的關鍵。為維護消費者知的權益，110年7月1日平均地權條例新制施行，明文要求建商銷售預售屋前，應將預售屋坐落基地、建案名稱及預售屋買賣定型化契約等資訊，報請當地直轄市、縣（市）主管機關備查；建商售出預售屋後，亦應於簽訂買賣契約之日起30日內辦理買賣成交案件資訊申報登錄。


李善植指出，便利民眾查詢上述預售屋資訊，「台中市政府地政局158空間資訊網」已開放下載預售屋買賣定型化契約，民眾可從建商提報備查的預售屋買賣定型化契約內容，查知房地面積、付款條件、建材設備、交屋期限、保固內容，與建商履約保證機制等重要交易資訊。此外，民眾也可到「內政部不動產交易實價查詢服務網」，查詢已簽約的預售屋買賣實價登錄資料，事先瞭解預售屋的市場行情，可作為與建商議價時的參考。


法制局消保官則說，民眾物色心儀的預售屋時，除蒐集廣告文宣與網路評價外，務必善用前述主管機關的官網查詢預售屋的基本資料與市場行情；簽約時，若發現建商片面增加備查契約所無，且不利消費者的約款，可要求建商修改。如有疑義，可向縣市政府地政機關洽詢；若有個案消費糾紛，消費者亦可向各地方政府消費者服務中心、或至行政院消費者保護會線上申訴系統提出申訴，維護自身權益。

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