預售屋買賣契約眉角多　法制局：購買前必做功課

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法制局長李善植說，預售屋買賣契約是買賣雙方各項權利義務的重要依據，而預售屋價格則是影響消費者交易決定的關鍵。為維護消費者知的權益，110年7月1日平均地權條例新制施行，明文要求建商銷售預售屋前，應將預售屋坐落基地、建案名稱及預售屋買賣定型化契約等資訊，報請當地直轄市、縣（市）主管機關備查；建商售出預售屋後，亦應於簽訂買賣契約之日起30日內辦理買賣成交案件資訊申報登錄。
李善植指出，便利民眾查詢上述預售屋資訊，「台中市政府地政局158空間資訊網」已開放下載預售屋買賣定型化契約，民眾可從建商提報備查的預售屋買賣定型化契約內容，查知房地面積、付款條件、建材設備、交屋期限、保固內容，與建商履約保證機制等重要交易資訊。此外，民眾也可到「內政部不動產交易實價查詢服務網」，查詢已簽約的預售屋買賣實價登錄資料，事先瞭解預售屋的市場行情，可作為與建商議價時的參考。
法制局消保官則說，民眾物色心儀的預售屋時，除蒐集廣告文宣與網路評價外，務必善用前述主管機關的官網查詢預售屋的基本資料與市場行情；簽約時，若發現建商片面增加備查契約所無，且不利消費者的約款，可要求建商修改。如有疑義，可向縣市政府地政機關洽詢；若有個案消費糾紛，消費者亦可向各地方政府消費者服務中心、或至行政院消費者保護會線上申訴系統提出申訴，維護自身權益。