2.5萬高壓戶夏月電價時間擴大　台電強調非漲電

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台電發言人吳進忠接受《NOWnews今日新聞》採訪時詳細說明，今年電價平均調漲11%於4月正式上路，平均電價從原先的每度2.8458元漲至每度3.1154元，除了電價調漲外，今年高壓用戶夏月時間也拉長1個月，但自今年1月起的非夏月電價已先調降至平均每度2.8064元，夏月電價適用費率較高，非夏月期間電價費率較低，因此全年平均維持不變，並非又漲電。
台電進一步說明，由於夏月用電大幅增加，為供應較高的用電需求，夏月電價可合理反映夏月、非夏月供電成本差異，也可透過價格方式引導用戶節約用電。
如今受到全球暖化影響，5月和10月溫度已逐步接近6至9月，除4、5月早熱乾旱外，10月秋老虎現象頻發，氣溫升高帶動用電量攀升。台電止出，由於夏月尖離峰價差大，可提高節電誘因，透過夏月電價期間擴大，可引導用電大戶調整生產排程，搭配需量反應可使尖峰用電再減少50萬瓩，相當於台中一部機組的發電量。
針對擴大夏月電價期間，台電自前年起已持續向產業溝通說明，包括科學園區、百貨旅館業及汽電共生用戶等，9成用戶表示認同或無意見，且企業可透過夏月、非夏月的電價價差，將排程移轉至非夏月，減少電費支出，同時降低尖峰用電。