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2.5萬高壓戶夏月電價時間擴大　台電強調非漲電

▲2.5萬高壓用戶夏月電價擴大至5月16日開始實施，並於10月15日結束，不過自今年1月起的非夏月電價已先調降，全年平均電價維持不變。（示意圖／台電提供）
▲2.5萬高壓用戶夏月電價擴大至5月16日開始實施，並於10月15日結束，不過自今年1月起的非夏月電價已先調降，全年平均電價維持不變。（示意圖／台電提供）

記者鄭妤安／台北報導

台灣電力公司今（12）日指出，高壓用戶如科學園區、百貨旅館業等的夏月電價擴大至5月16日開始實施，並於10月15日結束，約有2.5萬戶受到影響，不過自今年1月起的非夏月電價已先調降，全年平均電價維持不變，並非又漲電；一般民生用戶則不受影響，循例於6月1日開始實施夏月電價。

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經濟部去（2022）年9月日召開電價費率審議會決議，針對像是科學園區、百貨旅館業等約2.5萬高壓用戶擴大夏月電價期間，由原本的6月至9月，擴大為「5月下半月至10月上半月」，並自今年起實施，一般民生用戶約1400萬戶不受影響，循例於6月1日開始實施夏月電價。

台電發言人吳進忠接受《NOWnews今日新聞》採訪時詳細說明，今年電價平均調漲11%於4月正式上路，平均電價從原先的每度2.8458元漲至每度3.1154元，除了電價調漲外，今年高壓用戶夏月時間也拉長1個月，但自今年1月起的非夏月電價已先調降至平均每度2.8064元，夏月電價適用費率較高，非夏月期間電價費率較低，因此全年平均維持不變，並非又漲電。

台電進一步說明，由於夏月用電大幅增加，為供應較高的用電需求，夏月電價可合理反映夏月、非夏月供電成本差異，也可透過價格方式引導用戶節約用電。

如今受到全球暖化影響，5月和10月溫度已逐步接近6至9月，除4、5月早熱乾旱外，10月秋老虎現象頻發，氣溫升高帶動用電量攀升。台電止出，由於夏月尖離峰價差大，可提高節電誘因，透過夏月電價期間擴大，可引導用電大戶調整生產排程，搭配需量反應可使尖峰用電再減少50萬瓩，相當於台中一部機組的發電量。

針對擴大夏月電價期間，台電自前年起已持續向產業溝通說明，包括科學園區、百貨旅館業及汽電共生用戶等，9成用戶表示認同或無意見，且企業可透過夏月、非夏月的電價價差，將排程移轉至非夏月，減少電費支出，同時降低尖峰用電。

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