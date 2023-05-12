南區大專校院防制學生藥物濫用研習人員參訪高市毒防局
教育部針對校園藥物濫用個案輔導工作，今年舉辦「大專校院防制學生藥物濫用知能研習」，規劃與長期從事藥癮治療及防制之相關單位進行參訪，今(12)日上午的「南區大專校院防制學生藥物濫用知能研習」至高市府毒品防制局參訪交流，由教育部學生事務及特殊教育司曹詩穎教官、賴竑融教官、高市府教育局劉靜文專門委員帶領來自嘉義、台南、高雄、屏東、台東及金門等6縣市大專校院毒品防制教官、校安人員等約40人，與毒防局及市立凱旋醫院團隊進行藥癮輔導資源及藥癮戒治工作經驗分享交流。
記者蔡佳宏／高雄報導
曹詩穎教官致詞感謝教育局及毒防局的參訪安排，今年分為北中南三區研習，南區研習分別至毒防局及雄讚教育體驗基地參訪，相信透過實務上豐富經驗交流與討論、毒品防制實體展示體驗，讓各縣市毒品防制工作可以更提升精
毒防局長林瑩蓉表示，毒防局是全國唯一地方毒品防制一級主管機關，發展許多全國首創作為，包括「CARES」全人服務多元輔導方案、「科技智慧毒防」大數據系統，以AI科技輔導提升輔導成效、藥癮者家庭未成年子女跨網絡合作服務模式、強化婦幼藥癮醫療及補助、社區及里辦毒防關懷站轉介輔導服務等創新，而高雄市透過跨網絡合作集結擴大服務量能與資源，其中市立凱旋醫院為高屏澎整合性藥癮醫療示範中心，同時與毒防局合作設置藥癮家庭支持服務據點，並進行貫穿式保護的出監預備轉銜輔導，期分享高雄市毒品防制經驗與南區大專校院研習人員，互相交流，提升有效防制學生藥物濫用之作為。