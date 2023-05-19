登山為何分成有氧和無氧？高海拔的艱困環境吸引登山家自我挑戰

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也因為如此，一些登山者在進行攀登時，會採用吸氧的方式，讓自己處於一個比較安全的身體狀態中。當然，也有人出於自身堅持，選擇用無氧的方式，去經歷大自然更嚴苛的挑戰。
在登山界，無氧攀登雖然不是人人所追求的目標，但卻是所多登山家對於登山哲學自我探詢和挑戰極限的一種方式。像是台灣登山家呂忠翰就認為，這是一種自己會「自然而然選擇」的攀登方式，因為他更喜歡依靠個人力量來攻頂，不想攜帶太多非必要的東西來進行輔助。
不過想要無氧攀登如果沒有受過嚴苛的訓練，可一點都不容易，因為在海拔8000公尺以上的高峰，空氣含氧量僅平地的1/3，在劇烈運動又氧氣不足的情況下，往往會使登山者的腦筋變得遲鈍，判斷力也會跟著下降，在瞬息萬變的雪山上，這是極為致命的殺手。
近期台灣社會對於無氧攀登因為大量的登山哲學討論，而有了更多認識。不過採用有氧、或是無氧登頂，純粹是個人選擇，其中並無道德或是區分高低的因素存在。雖然無氧攀登無疑難度更高，但登山活動更多在於自我實踐，在自身能力考量下做出最好的決定、一步步地踏上顛峰，無論是否吸氧，都已經是一種成功。
橘子關懷基金會簡介：
敢冒險的年輕人是台灣進步的力量！橘子關懷基金會期許成為年輕人勇於冒險推手，打開冒險的各種想像、提供冒險支持和機會，並讓年輕人具備挑戰自己的能力。冒險行動可以失敗，但不能不嘗試，將想像力化為行動力，為社會注入正向積極的力量。
2008年成立以來，橘子關懷基金會持續以大夢計劃與夏日學園Summer School，推動冒險教育，聚集青年夢想家們一起完成許多驚人計劃。突破舒適圈，迎向未知的挑戰，將冒險精神的價值落實於生活中。
橘子14頂峰挑戰支援計劃：
台灣登山家呂忠翰(阿果)2013年首次攀登八千公尺高峰，世界第13高峰 - 迦舒布魯II (Gasherbrum 2, 8035m)，是台灣人首次在喀喇崑崙山脈登頂。
冒險的腳步沒有停止。阿果繼續挑戰14座八千頂峰，已完成7座登頂，創下台灣登山史紀錄。2019年K2雖未成功登頂，仍不放棄，要親身邁向世界級冒險，更要將所見所學與冒險精神帶回台灣。
橘子關懷基金會倡議冒險價值，完成征服北極、前進南極點挑戰後，贊助阿果八千頂峰攀登計畫，進行世界第三極 – 極高挑戰，完成九座八千頂 峰攀登計畫 。冒險的一小步，人生的一大步，讓敢冒險的年輕人成為台灣進步的力量！