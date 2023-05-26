這行業超危險？動物園獸醫師「工作秘辛」曝：曾被猩猩反丟針頭

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大多數的動物在檢查或治療時，需要運用麻醉藥物的輔助，前提是動物肯定不會乖乖的接受麻醉注射啦！獸醫師分享在準備進行麻醉和動物對峙時，不論是震耳欲聾的獅吼、大玩躲貓貓遊戲讓你無從吹箭、在棲架上來回跳動考驗你的準頭、和你比力氣直接把工具搶走…，甚至有些聰明的黑猩猩在接受到吹箭注射後，還會立即拔起針頭朝獸醫師丟回去，如果獸醫師反應不夠靈敏，就可能會被吹箭扎到呢！
根據勞動部的調查報告指出，獸醫師因接觸不同的動物種類，工作環境較為多樣，所面臨的職業衛生危害因子亦相對複雜，主要包括動物攻擊、化學品接觸、針頭與尖銳物扎傷或割傷及感染人畜共通傳染病等，負責野生動物醫療的獸醫師們，危險程度甚至是有過之而無不及，例如之前亞洲象友愷食慾不佳，獸醫師在大象鎮靜、或保定的情形下徒手深入大象的肛門內進行藥物治療。
此外在麻醉動物時，考量動物的安全性，有時候麻醉劑量不能下太重，就曾經發生過麻醉中的孟加拉虎、山獅、金剛猩猩、黑猩猩等動物突然甦醒，獸醫師們只能七手八腳趕緊幫忙壓制或再麻醉，還有馬來長吻鱷「酷龍」搬家時，獸醫師和保育員多人一起跨坐在「酷龍」身上加以保定…等，危險情境層出不窮！
另外野生動物的體型大小胖瘦迴異，較難有客製化的醫療設備或器材，獸醫師常常只能根據原理，靠腦力激盪和自己動手改造合用的工具；團隊合作也是野生動物醫療極重要的一環，在治療操作時，透過事前規劃，每個人專職負責一部分，爭取在最短的時間內完成，以降低動物長時間麻醉的風險。
目前投入野生動物臨床醫療的獸醫師，佔臺灣整體從業人數的3%不到，加上野生動物的種類繁多，遇到文獻資料不足時，必須運用其他動物或人醫的相關醫療知識，由學理著手，勇於嘗試並背負可能面對的結果，必須具備高強度的抗壓能力，才可能累積出寶貴的經驗。
看到這裡大家應該很好奇吧？既然眼前有無數的荊棘，是什麼原因讓獸醫師們在這份工作上樂此不疲呢？坦白說動物園獸醫師的工作，薪資是比照公務人員的薪水，沒有辦法跟開業的寵物獸醫師相比，他們會待在這個崗位上，無非就是一份熱情跟想要拯救瀕危野生動物的志業。
動物園的獸醫師有更多的機會能近距離接觸、感受野生動物的美好，每一次碰到的案例都有可能是前所未有，隨時需要補充新知…，一路走來十分艱辛，但他們一致認為只要看到動物能夠再次健健康康的生活，心裡就會感到莫大的成就，辛苦也就甘之如飴了！
臺北市立動物園的野生動物醫療技術，經過這些年不斷的累積經驗與向外學習，由陌生走向純熟，也由保守走向國際化。動物麻醉藥物的引進和醫療設施與技術的進步，提升了動物的治療效率，動物病歷與病理資料庫系統的建置，加速了經驗的累積，更突破了醫療傳承的瓶頸。加上長期透過動物保育員推動的「動物醫療訓練」，讓動物習慣某些部位的肢體接觸，方便因應將來不可預期的醫療工作。
每位投入職場的野生動物獸醫師都是珍貴的種子，在各自擅長的領域開枝散葉，期待他們能將永續的精神與保育的核心代代傳承下去，讓臺北市立動物園野生動物醫療照護的精緻程度能持續發光發熱，與全球其他現代化動物園並駕齊驅。