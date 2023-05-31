象徵昭和精神的東京鐵塔　建造者「塔博士」內藤多仲

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初中畢業後的內藤，進入舊制的第一高等學校（東京大學文科部的前身），之後考入東京帝大。原本他想念的是造船系，之後不知什麼原因轉到了建築系。有此一說是因為日俄戰爭後，造船業的景氣不好才讓他打消了念頭。不過內藤進入建築系後也不順遂，因為他對於建築繪圖十分不擅長，幸好他的恩師，也就是世界首創建築耐震理論的學者佐野力輝鼓勵他：「以後是結構設計掛帥的時代了」。這讓內藤開始埋首於數字與計算中，立志成為一名結構工程師。
內藤在1917年到美國留學，旅途中他發現跟著自己南征北討的大行李箱非常堅固，他觀察到是因為裡面的支撐結構所致。這個發現開啟了他對抗震結構的研究，進而發明了知名的耐震構造「耐震壁」。留美歸國後發表了《框架建築抗震結構理論》，開始負責各種建築物的結構設計。而就在他回國不久，發生了史上規模最大的關東大地震，超過10萬人死於房屋倒塌當中。當時的日本已經開始有了現代混凝土建築，結果卻遭受巨大的破壞。不過由內藤所設計的興業銀行與歌舞伎座卻安然無事，證明了他的理論是正確的，也使他成了建築界的新寵兒，並繼承了恩師的耐震權威。
關東大地震之後，日本開始進入無線電廣播時代，各地開始興建廣播電台所需要的電塔。1925年日本最早的放送局（現在的NHK）要在愛宕山上興建一座無線電塔和廣播站，內藤因而設計了日本第一座45.4公尺的無線電塔。因為鐵塔的完成，他才強烈的感覺到：「原來建造鐵塔，就是我被賦予的使命啊！」之後又陸續在各地設計了許多形似竹筍的無線電塔。此外還設計了早稻田大學的安田講堂（1926年，重要文化財）、丸之內的明治生命館（1930年，重要文化財），還有東京地下鐵的上野站。因此在二戰結束之前，他已經是個聞名全國的建築師了。
時序來到二次大戰後，百業蕭條的日本抓住了韓戰的機會，經濟又開始復甦，同時日本也進入了電視廣播時代。1953年（昭和28年），各大城市開始出現電視台。隨著電視的普及，大城市開始規劃安裝大型無線電塔，藉此來收集和傳播電視台的電波。原本沉寂一時的內藤又開始發揮所長，不僅為電視台也為天文台建造許多無線電塔。他所設計的名古屋電視塔、大阪通天閣、九州別府塔、札榥電視塔、東京鐵塔、博多港塔等六座經典鐵塔，被人們統稱為「鐵塔六兄弟」。而東京鐵塔在六兄弟中排名第五，可見當時他的技術已經進入純熟的階段了。
當時各地的電波塔散佈各地，大約只有150公尺高，放送範圍也只有半徑70公里左右，因而導致市容雜亂，對航空安全也形成很大隱憂。觀眾在收聽收看的時候時常要喬角度才可以接收到訊號。為了解決這個問題，所以才決定建造一個可以一勞永逸的電波塔。原本考慮要蓋在上野公園，但是鑒於關東大地震的陰影，決定順便把地盤淺的區域，藉由建造電塔近一步鞏固地盤，最後決定選在東京都港區的芝公園旁，拆除了增上寺的部分墓地，成為現在東京鐵塔的現址。
要在颱風頻仍、物質缺乏的戰後日本興建這座333公尺高的鐵塔，可說是一件不可能的任務。但是此時的內藤已經是個經驗豐富的結構建築巨匠，通過三個月不間斷的演算與測量，畫了一萬多張的設計圖，最終確立了我們現在東京鐵塔的模樣。此外他以戰爭的廢鋼材為基底，冶煉出新而輕的鋼材。他應邀參加法國埃菲爾鐵塔75週年慶典時說道，東京鐵塔雖然高度超過艾菲爾鐵塔（當時312公尺）但是所使用的鋼材卻不到埃菲爾鐵塔的一半。可見得當時以內藤所代表的日本結構技術在當時已經進入世界頂峰了。
東京鐵塔建造於1958年的昭和時代，在東京人心中，不只是當時日本第一高建築，主要還是在於它所擁有的時代精神。當時日本靠著製造電視、洗衣機、冰箱「三神器」，讓經濟快速起飛。內藤多仲強調他對於東京鐵塔的最高標準是『結構合理性』，他所追求的就是高效穩定的建物而非華美的外觀。他這一生總共建造七十多座電塔，在沒有電腦與繪圖軟體的時代，僅靠著大腦與紙筆快速精準計算出複雜的力學，耳朵上隨時放著鉛筆、口袋插著尺規與草圖的工程師模樣，是不是讓人覺得就像東京鐵塔一樣穩重、實在呢？