BMW將打造又小又貴的車 Aston Martin Cygnet失敗之後又有人想入火坑了

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BMW近日傳出即將進入一個全新的細分市場，不是傳聞中的皮卡車款，而是小巧的都會型車款，而且並不是普通的便宜小車，他們想要做的是超貴的小車，並且使用奢侈品牌的行銷方式，設計主管Domagoj Dukec表示：「未來的奢侈品牌不再以尺寸作為象徵，像是愛馬仕包包，雖然小，但是並不便宜。」而在汽車市場當中並不是沒有先例，Aston Martin Cygnet就是一輛超貴的小車，但他們失敗了，歸咎原因很可能是因為太早發表了。
儘管全球存在著經濟問題，但是有錢人的數量不斷在增長，像是在中國有530萬人口的資產超過3,000萬台幣，全球白手起家的女性億萬富翁也有2/3居住在中國，而如果從事奢侈品行業，中國是不二選擇，尤其這些有錢人的數量還在不斷增長，BMW預估到了2030年、2035年，中國的有錢人會更多，尤其是有錢的女性，而這一點對他們未來車輛要設計的方向產生影響，過去豪華轎車等於大型豪華車款，但在奢侈品行業小巧的物品通常有著高昂售價。
而這一點可能只有在歐洲行得通，因為像在巴黎即便是有錢人，他們可能也想開小車，因為這是最方便的選擇，但是在中國市場可能不是這樣，當然小而特別的車輛足夠吸引人，然而華人傳統的思維恐怕難以打破，從長軸車款在中國的盛行就可以略知一二，「大」才是中國人所追求的，除非BMW有根據他們的消費族群做出足夠的調查，否則又小又貴的車款恐怕沒這麼好賣，中國市場更是難上加難，但我們還是期待BMW可以給我們額外的驚喜。