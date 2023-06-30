獨／霹靂砸5千萬做《音樂主理人》！黃亮勛扛住壓力：與業界接軌

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出身於布袋戲世家，年僅38歲的霹靂國際多媒體集團總經理黃亮勛，擁有布袋戲、電影等豐富製作經驗，年輕時有過音樂夢的他，曾組過搖滾樂團，對流行音樂的夢想讓他籌劃了2年，想要製作出有深遠影響力的音樂節目，他特別寫了2頁誠摯的「情書」，邀請選秀節目知名主持人陶晶瑩出馬主持《音樂主理人》，希望傳承當年的《超級星光大道》、《聲林之王》的氣勢。
接手霹靂電視台 力求創新跨足真人秀
他認為，這幾年OTT串流影音平台，提升了節目規格，比如《大嘻哈時代》、《原子少年》，都是過去不會出現的節目。而霹靂電視台長久以來製作布袋戲聞名，很久沒有自製節目，環境比較封閉，日復一日都是相同的工作環境，為了重新跟業者接軌，讓霹靂電視台有所突破創新，這是第一次投資真人選秀比賽，綜藝節目變化速度快，他透過《音樂主理人》學到很多，盼這些經驗未來用在電視製作上面。
挑戰真人實境秀 公司內部湧質疑聲浪
真人秀是個大挑戰，黃亮勛表示，布袋戲可控因素多，製作團隊可以發揮空間大，但綜藝節目製作規模很大，涉及選手、導師、舞台、音樂、播映平台都需要花時間協調，他們也有自己在乎的點，製作過程一直都有挫折感，公司內部也會有人質疑「為什麼要做這個？」但他認為滿足於現有成就還不夠，而流行音樂就是文化的一環。
「以前都是歌手為主，現在創作音樂人越多，比較能代表自己的個性，或是和其他人feat.聯名合作，我覺得這是未來的主流，和以前那種KTV流行歌曲不同」，觀察到流行音樂趨勢轉變，他開始籌備《音樂主理人》，不只把重點放在選手歌聲上，更強調他們統籌、協調和製作音樂能力，但在綜藝節目要唱新歌，比較難有共鳴，所以藉實境真人秀呈現內容克服這個問題，吸引更多關注。
選手臥虎藏龍 爭奪總冠軍500萬獎金
黃亮勛說，比起一般音樂節目，演唱現有歌曲方便快速，《音樂主理人》的選手背景多元、歌曲類型豐富，製作單位每次設定主題後，會留給選手充足創作空間，因此製作時間拉得很長，不能完全在棚內製作，要靠實境秀輔助，增加娛樂效果與衝突，因成員都是素人更要突顯他們的個性，跟導師有不同意見都會大方呈現。
陶晶瑩形容《音樂主理人》表演媲美三金典禮，選手各個臥虎藏龍，都是幕後知名製作人和表現亮眼的創作新秀，要爭奪最後總冠軍500萬元獎金，節目並不重塑或改變選手的外在形象，讓他們呈現自己的特色，黃亮勛親自坐鎮觀看節目錄製，誇讚選手都很厲害，如嘻哈歌手「3WICH」為了維持家計，曾經早上賣豆腐，接著下午上課、晚上當DJ，以無比韌性留在音樂圈，非常有故事性。而台大高材生翊庭，有種特別的呆萌感氣質，令他印象深刻。
目前《音樂主理人》錄製到尾聲，黃亮勛對選手表現相當肯定，最終節目總冠軍選手將擔任霹靂電視台出資500萬元台幣成立音樂品牌的主理人，統籌心目中的理想音樂，目前選秀節目百花齊放，暑假又是收視競爭激烈的時段，黃亮勛形容《主理人》屬於慢熱型，前提是把音樂內容做好，觀眾會越看越有感覺，很期待大家觀看後的迴響。《音樂主理人》自6月30日每週五晚上19:00於東風衛視首播；自7月1日每週六晚上22:30於霹靂電視台播出。