核污染處理器9年故障8次 韓國：證明福島水產安全前、不予解禁
有關日本福島排放處理過的核廢水入海、出口福島農漁產品一事，一直讓周邊國家相當敏感，擔心會造成國民的健康問題。韓國政府上月派出考察團赴福島第一核電站，並於16日匯報調查結果，聲稱當地的去核污染裝置，其多核素處理系統，2013年至今曾故障8次，長期運作穩定性存疑，也不確定多數核污水儲罐能否滿足排海條件。
國際中心蔡姍伶／綜合報導
根據《韓聯社》報導，韓國政府福島核污水處理設施考察團獲取的資料顯示，設備腐蝕、前處理設備過濾器、排氣過濾器等多核素處理系統，9年來共發生8次故障。韓國原子能安全技術院（KINS）的檢查工作組正就相關資料進行詳細分析，希望確認多核素處理系統究竟能否長期運轉。
韓國國務調整室第一次長樸購然表示，政府此舉是希望向國民傳遞正確資訊，消除民眾不安情緒，會繼續驗證福島核污水排海計劃的安全性，同時要求日本政府，以負責任的態度推進核污水處理工作。
韓國海洋水產部次官（副部長）宋相根也在同一天表示，即使福島排海核污水的安全性得到科學證明，但只要福島水產品的安全性未得到驗證，禁止進口措施就無法解除，強調禁止福島及周邊七縣的水產品進口，與核污水排海是「兩碼事」。
報導提到，目前每位韓國國民，每週可申請1次水產品輻射量檢測，若相關申請在日本核水排海後增加，導致政府的檢測設備不足，除了增加設備數量以外，也會考慮委託合格的民間檢測機構辦理。