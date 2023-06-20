巷仔內／與北京繼續「老調重彈」　布林肯訪中真能緩和兩國關係？

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布林肯訪中不受待見 中國明擺「不隨美國起舞」態度
但布林肯這趟中國行似乎不受到待見，前腳才踏入北京，就不斷有「被矮化」、「中國不給面子」的聲音出現。美國不斷強調不脫鉤、避免衝突，相比之下，中國態度十分強硬，更在接待細節上刻意凸顯對布林肯的冷對待。抵達北京時，布林肯沒有紅地毯、沒有迎賓團隊，與今年4月法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）訪問中國、甚至俄羅斯外長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）2022年3月訪問北京時的接機待遇形成鮮明對比
除此之外，雖然布林肯在離開北京之前，與習近平進行了約莫半小時的會晤，讓布林肯這趟行程似乎「值回票價」，但位置安排也令人匪夷所思。習近平過去與歷任到訪的美國國務卿會面時，雙方都是並排就坐，至少顯出「主客平等」。但這次習近平會見布林肯卻改用長桌，由習近平坐在中間，兩國代表團分座兩側，佈置方式是習近平作為總書記或者國家主席接見國內下屬的佈置，宛如讓布林肯「聽訓」。
雖然布林肯的中國行，使得美國營造出不與中國脫鉤、積極修復美中關係的形象，不僅為未來的兩國高層會晤鋪路，也為11月APEC佈局進行考量，更能給歐盟等國盟友一個「兩大強權友好」的交代。但中國擺出非常強硬、冰冷、高高在上的姿態，相較於布林肯低姿態形成強烈對比。中國毫不留情面的態度，也擺明了不想再隨美國起舞、玩政治表演遊戲。
「老調重彈」後仍「繼續談」 美中走向冷和平
布林肯兩天的馬拉松行程當中，不論是長談7.5小時的秦剛，或是會晤達3小時的王毅，兩人皆在布林肯面前重新複述了中國一直以來對於美國的既有立場，即是「美中關係陷入低谷，不符合兩國人民利益，不符合國際社會期待，而根源就在於美方對中國的錯誤認知，ㄡ要美國停止炒作『中國威脅論』」。而習近平的表態，雖然看似較為正面和緩，但在表明「大國競爭不符合時代潮流，也解決不了美國自身問題和世界面臨挑戰」的言語當中，也些微透露對美國不滿。
而布林肯的表態也離不開「不尋求新冷戰、不尋求改變中國制度、不尋求通過強化盟友關係反對中國、不支持台灣獨立、無意同中國發生衝突」等「四不一無意」原則。美中的表態雖然看似有些不同，但仍能感受到是已經彈了好幾遍的「老調」，而雙方所達成的具體共識似乎就是繼續溝通、繼續談。
去年11月在峇里島的舉行「拜習會」原先營造出的「回暖」氛圍，在今年2月隨著中國間諜氣球一同被擊落，一直到今年5月，美中高層才重啟較為緊密的溝通，為布林肯訪中鋪平道路。而拜登近來淡化氣球爭議，並強調美中關係「快解凍」，也可說是為可能會在11月APEC登場的「拜習會」斬斷荊棘。
針對具有爭議性的議題，美中都傾向避開鎂光燈、低調進行談判，因此「布習會」的象徵意義大於實質，就算雙方緊張關係些許融化，但可能仍是「冰山一角」。拜登政府在面對兩黨壓力下，不太可能對中國讓步，而中國也不會對美國示軟，兩國關係並未「融冰」，而是在習近平與布林肯見面的那一刻，朝著冷和平的階段前進。兩國未來只能繼續用對話管控衝突，只要「不踩線」就能有合作斡旋的空間，不讓雙方對峙升級，但兩國共識。仍呈現平行線。