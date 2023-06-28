塗鴉猴子在柬埔寨屋牆！台灣街頭創作家參加柬國藝術節

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在國家文化藝術基金會及柬埔寨台資企業莎美娜的支持，藝術節邀請台灣藝術家LeHo，其名如台語的「你好」，傳遞著透過藝術給予所有人一個溫暖的問候。LeHo擅長處理明亮色彩並結合在地故事進行創作，常以動物作為主題，期望啟發人們、照亮世界。本次以台灣獼猴的意象連結東南亞緊扣之印度史詩《羅摩衍那》中的猴神，LeHo說：「因為台灣有很多猴子，台灣獼猴跟柬埔寨的哈努曼猴王交流，加上房子是土黃色的色調，很像皮膚的感覺，就想到猴子。」
馬德望的法式遺址建築中於藝術節期間多了兩位台灣創作者的作品，除了LeHo，同時也有另一位致力推廣街頭塗鴉文化的藝術家Aserk，同為孩子果醬(KIDZ JAM)創辦人，在國際網絡連結下參與藝術節更以塗鴉字創作。Aserk說：「塗鴉字是與作者本身相關，會關於創作者來自於哪裡、和我的背景，讓塗鴉字有多點方式跟對方互動。跟台灣的處境很像，到哪都要跟大家說我來自哪裡。」就像這次的塗鴉字作品更結合台灣海島意象在夕陽撒下，海天一色之景，以漸層的手法呈現創作巧思。
在這次為期一週的創作過程，密切的與屋主、社區互動，不僅讓藝術家們創作過程多了更多溫度，更讓大家在分享時都提及喜歡跟當地連結的感覺，樂意有更多彼此交流，儘管柬埔寨熱帶地區的酷熱造成創作上的難度，炙熱的太陽也在在顯示出當地居民的熱情，相信這些街頭藝術將會持續連結著彼此。