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「送肉粽」遇到必迴避？驅邪儀式解密　這習俗超渡亡靈藏洋蔥

▲雲林縣口湖鄉的牽水（車藏）祭典，是臺灣規模最大的水難祭儀。（圖／翻攝自台灣宗教百景）
▲雲林縣口湖鄉的牽水（車藏）祭典，是臺灣規模最大的水難祭儀。（圖／翻攝自台灣宗教百景）

記者鍾怡婷/綜合報導

台灣百年習俗儀式多，其中「送肉粽」的傳統送煞儀式，由於隊伍經過的路線生人勿近、不得對視，否則容易厄運纏身，因此儀式舉辦公告經常引發網友熱議，事實上除了「送肉粽」外，還有「牽水狀」都是台灣習俗中，用來超渡死於非命亡魂的傳統儀式，由於大多選在深夜進行且生人迴避，因此成為不少國產恐怖片的靈感來源，不過「牽水狀」儀式，相較於送肉粽，禁忌限制較少，其中雲林縣口湖鄉的大型牽水狀儀式，背後起源更是藏有洋蔥。

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比較常見的「送肉粽」是起源於彰化沿海地區的傳統送煞儀式，以「肉粽」暗喻上吊死者類似肉粽般用繩綁住吊著，因此死後怨氣最重，會尋人為替以求自己超度轉世，若未將亡魂送至水府審判，該地區將會一而再、再而三的有人上吊自殺，就像肉粽一樣一整串的掛著，所以藉由法會將繩索、其固定的物品（代表吊死鬼的冤魂）送至海邊，或是在河流的出海口焚燒，代表押送至水府審判，以達驅邪送煞之效。

▲數以千計沿著公路排列的水狀，場面十分壯觀。（圖／記者蘇榮泉攝，2019.07.10）
▲數以千計沿著公路排列的水狀，場面十分壯觀。（圖／NOWnws今日新聞資料照）
至於「牽狀（藏）」分為，「牽水狀」、「牽血狀」，是用來超渡溺死、大量出血亡者的儀式。台灣目前最大規模的水難祭儀，是位在雲林縣口湖鄉的牽水（車藏）祭典，也是全臺唯一因實際歷史事件而流傳下來的民俗祭典。

根據臺灣百景紀錄顯示，道光25年（1845年）臺灣西岸發生「六七水災」，台灣西南部遭逢颱風侵襲，傍晚雷雨大作，以致濱海村落罹難者達數千人，死傷人數約有3000人（民間說法為7000人），口湖鄉居民為緬懷及超渡先人，每年農曆6月7、8日舉辦牽水（車狀）儀式，並且到了民國97年，口湖牽水（車狀）由雲林縣政府登錄為地方無形文化資產。

國家文化記憶庫網站記載，牽狀的儀式過程，由廟方設置二支狀於會場，由主事者家人穿喪服，在亡魂被牽引上來之際，狀會強烈的上下跳動，直至此狀被拔起。此時，主事者家人會被亡魂附身，與死者家屬對話並交待事情，結束後，廟方人員協助將被附身的人恢復正常。

▲彰化北斗今晚9時至11時將舉行「送肉粽」儀式，路線將一路送至西螺大橋。（示意圖／《馗降2》劇照、華影國際提供）
▲送肉粽是上吊自縊身亡，台灣習俗傳言上吊亡者煞氣強烈，才需要透過送肉粽來超渡化煞，而其他死亡原因的亡者煞氣沒有那麼強烈。（示意圖／《馗降2》劇照、華影國際提供）
雖然牽狀（藏）不像送肉粽經常受到民眾討論，從事儀式法會工作的曹育齊道士表示，該習俗目前台灣各地都還是能見到，但不像送肉粽儀式範圍廣泛，會一路將儀式物品送往海邊，而是按造地區不同定點在廟宇、事發地點結束儀式，主要是因為送肉粽是上吊自縊身亡，台灣習俗傳言上吊亡者煞氣強烈，才需要透過送肉粽來超渡化煞，而其他死亡原因的亡者煞氣沒有那麼強烈，牽狀（藏）並非送煞儀式，主要是超渡、救贖亡靈。

由於牽狀（藏）儀式不像送肉粽煞氣強烈，因此一般人若是撞見牽狀（藏）儀式現場，就當作見到一般的傳統習俗，保持敬畏之心走過即可，不像送肉粽除了一般民眾盡量迴避外，參加者也有不能戴項鍊、不開門窗、不脫隊、不叫姓名、不能轉頭等禁忌。

※【NOWnews 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。

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