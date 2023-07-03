高教問題各界雜音不斷！108課綱添育才危機　逾2成不了解內容理念

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1111人力銀行發言人黃若薇表示，製作學習歷程檔案的出發點，原本是希望學生能夠詳實記錄高中三年的學習軌跡，並探索自己的興趣所在以及未來職涯方向，不過學習歷程的製作過程相當耗時，必須每學期或每學年記錄上傳作品內容至教育部資訊系統，包括社團經歷、營隊經驗與競賽成績等，盡量展現個人特色，並在過程中勾勒生涯藍圖，迎合教授喜好，才有機會出線成功申請入學。但光是有充裕完整的學習歷程檔案是不夠的，因為申請大學時還是先篩選學測成績，因此高中課業成績依舊不能疏忽，在蠟燭多頭燒的情況下，學生只能疲於奔命，採取且戰且走的升學策略。
「自主、互動、共好」是108課綱的重要精神，強調學生的自主學習能力，明文規定高中三年必須至少完成18節自主學習時數，並且列為畢業條件，雖然政策立意良善，但執行起來依舊出現不少困難，根據調查指出，53.2%受訪者不知如何著手進行或沒有方向、51.0%認為學習效度沒有一致的評估標準、城鄉差距大41.9%、自主學習時間零散效果不佳39.7%以及沒有足夠時間完成自主學習37.9%。
調查也發現，在「素養教學」所帶來的困難中，素養標準模糊/沒有標準63.3%、學生素養能力難以鑑別51.9%、學科時數被刪減導致數理能力落差擴大46.7%、素養題品質不一46.2%以及跨領域備課難執行38.8%，是108課綱實施至今的五大痛點。
有鑑於111年考招新制的首屆分發入學放榜出現「低分高就」現象，引發社會各界檢討聲音不斷，透過本次調查也顯示，擔心考招制度所帶來的困難包括教授評分方式過於主觀64.1%、分科測驗級分制爭議大55.0%、分科測驗取消國英數乙對文組學生不公平48.4%。綜觀來看，有高達37.8%認為考招制度應該優先修正，其次才是學習歷程33.1%。
黃若薇指出，教育是百年大計，教改至今已超過20年，教育改革問題叢生，包括新課綱上路四年，由於必修學分減少，學生基礎學科明顯弱化已逐漸浮現，恐怕會削減台灣未來在STEM（科學、科技、工程、數學）人才的實力，日前更有教改團體召開記者會振聲疾呼，政府應重修108課綱，讓大學重新定位並培育術德兼備的人才，才是符合教改之初衷。