名家論壇》蕭徐行／CPTPP機會渺茫　台灣經濟前景何在？

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國際關係講究的是國家利益的追求，所以政治考量勢所難免，以追求國家利益極大化。既然台灣不願意通過兩岸服貿協議加強與中國在經貿上的連結，就不要奢望中國會提出好的條件同意台灣加入RCEP和CPTPP，尤其RCEP與CPTPP都強調一致決的原則，只要有一個國家反對，就無法順利加入。我國當年放棄RCEP主因就在於這是由中國主導希望整合整個中國與東南亞市場的經貿協定，我們認為加入就是一種國格主權的矮化，乃放棄這個迄今對於亞洲國家來說最大，也是最攸關台灣產業生產與消費市場的經貿整合體。但是，我們拒絕加入後，台灣也沒有機會立即加入CPTPP這個經貿組織，尤其我們申請程序上又慢半拍，甚至申請效率還輸給被認為市場制度與模式與CPTPP的貿易規則差距甚多的中國，也更讓台灣面對國際經貿規則只能聽從國際限制，而沒有發言的餘地。
6月1日行政院貿談判辦公室宣布，台美雙方預定在美國華府正式簽署「台美21世紀貿易倡議」首批協定。台美21世紀貿易倡議目前已針對貿易便捷化、中小企業、反貪污、良好法規，以及服務業國內規章5項議題完成談判，並已完成中、英文法律約本。我國樂觀的以為台美簽訂21世紀貿易倡議，是未來與各國簽訂各種經貿協定的基礎，但是這項貿易倡議由於不需要立法院審查通過，本質上顯然不是貿易協定或條約，而且倡議內涵完全是根據美國國內經貿自身需求，而與台灣溝通協調，是美國人要的東西，觀其內容對於台灣產業顯然關聯性不高。
學者專家多認為，台美21世紀貿易倡議簽訂後，更有助台美雙方企業的貿易往來，但是對於台灣企業的好處猶待評估，終究台灣/美國新格局VS台灣/中國/東南亞的傳統經貿模式不同，這項倡議是加深中美經貿互賴關係，還只是美國藉由這個倡議補償台灣在美國抗中戰略中所受損失的補償，仍待觀察。就以去年美國找了一堆印太地區國家風風火火推出的「印太經貿倡議」，一度被認為將取代CPTPP的年度大戲，也在多數國家對於談判內容多所猶豫之下，目前毫無進展。
由於美國反對再簽訂經貿協議與自由貿易協定，主動推出CPTPP的前身TPP，所以要美國運用影響力在沒有美國的CPTPP，要求其會員國接受台灣加入是不可能的，尤其台美關係的量體遠遠不如中美關係的量體，在美國政府的決策分量中，孰重孰輕，一望可知。
這次對於台灣加入CPTPP提出評論的美國智庫「威爾遜國際學人中心」（Wilson Center）在美國有極為重量級的地位，會長兼執行長葛林坦言，台灣加入RCEP或CPTPP的機會非常渺茫。葛林指出，台灣加入CPTPP的時機已經過去，但加速與美國甚至國際間的經貿關係發展仍很重要，也可以通過協定來體現。針對台美21世紀貿易倡議，他認為，全球對於貿易、商業和經貿關係的重視程度不夠，台美間的作法是積極的，但眼前還有很多工作要做，一部分更要靠美國自己本身推動。
用白話文來說，美國在告訴台灣，中國日益強大，美國越來越奈何不了中國，要求協助加入CPTPP，美國無能為力。缺乏國際經貿網絡的台灣只能依附在美國的經貿體系下，作為附庸國；如果台灣想要加入RCEP或CPTPP，必須自己跟中國打交道。
既然美國不願意幫忙，也幫不了忙，解鈴還須繫鈴人，台灣想加入CPTPP還是要跟中國打好交道，這是避免台灣走向國際孤兒的唯一途徑。
●作者：蕭徐行／資深媒體人
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