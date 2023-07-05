限額200名！印尼看護學中文計畫　民團：首次擴大服務族群

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「我真的很想照顧好爺爺，可是我不懂中文。」印尼看護 Tiny 剛到台灣時，因為中文不通，總是拿錯東西、搭公車迷路好幾小時。有一次在醫院陪病，Tiny 不知道「棉被」怎麼說，發抖了整晚。當聽不懂工作指示， Tiny 想進一步詢問時，雇主總是無奈的說：「妳講的我聽不懂。」未符合雇主期待的 Tiny ，只能不斷的道歉和流淚。
為了解決雇主家庭照護現場面對到的狀況，One-Forty 推出為期一年的「謝謝妳來到我家，雇主支持印尼看護中文學習計畫」。此計畫提供專為印尼看護設計的實體教材，從基礎發音到日常會話，包含搭公車、買菜、陪長輩看病等，幫助看護快速熟悉臺灣家庭。使用線上學習機制，搭配具有豐富教學經驗的中印雙語教師，能隨時掌握移工學習痛點、陪伴練習、即時回覆疑問。
另外，One-Forty 也發現很多雇主通常都是遇到急迫的狀況，才緊急聘請移工。但往往來不及準備好成為雇主的心態，也未意識到需要跟一個語言、宗教、文化不通的人 24 小時相處，導致雙方有許多摩擦與誤會產生。但當雇主想尋求其他雇主正向的建議與經驗分享時，卻沒有一個適合的管道。因此，One-Forty 這計畫還特別設計了，看護雇主專屬的交流資源，透過不定期聚會、每月電子報，陪伴雇主面對照顧難題、相互交流與看護合作的經驗。
印尼看護Tifa是張小姐第一個聘請的移工。Tifa剛到台灣時，中文不好。而阿嬤心智退化之下，無法理性與Tifa溝通，會忍不住失去耐心，甚至情緒失控。為了改善溝通問題，張小姐幫Tifa報名中文學習計畫。一年下來，Tifa 中文越來越好，還會傳中文訊息，問張小姐要不要回家吃飯，甚至還會和阿嬤講一點台語。 在One-Forty上課多年的印尼看護移工Naida則說：「現在雇主很信任我，我可以自己帶奶奶去看醫生，連寫姓名、地址的基本資訊都沒問題，還常常被鄰居稱讚我的中文很好！」
One-Forty 創辦人陳凱翔表示，「其實，雇主與移工間的信任感，就是從最基礎的溝通中建立起來。我們很期待透過這計畫，成為看護和雇主最有力的支持。」