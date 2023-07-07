性平三法如何補破網？學者建議：整合法規適用盲點

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郭玲惠指出，三法目前最大的缺漏就是身份區別的部分需要整合，像同一個人在上班時（包括老闆約慶功宴、應酬）遇到性騷擾，適用《性工法》，下班非執行職務（如同事私約聚會），適用《性騷法》；學生踏出校園、性騷擾對象不是學校教職員工，就沒辦法受到《性平教育法》的保障，而是使用性騷法，為兩個不同的主管機關；另外，目前軍警及矯正學校非教育部主管，不適用《性平教育法》，但也不符合《性工法》範疇，是否適用《性騷法》也未有定論。
郭玲惠說，修法首先須處理因為時間序加上身份別產生的差異，還有被害人在職場上與加害人非同一雇主，常常加害人雇主不知道該案，無法啟動調查，這方面也必須銜接；三法各有各的調查機制與目的，不是性騷法有罰，《性工法》就一定要罰，有不同形式的處罰，應該去補真正的漏洞及處理各單位的協調。
她指出，常常民眾去報案，案子送到地方政府勞工局，會丟到社會局，社會局又會丟回來，各單位在身份區別、適用法規上，有踢皮球的現象，應修法訂定一個機關受理這類範疇不明確的案子。
三法各有各的主管機關與界定範疇，造成缺口，那是否該立專法，共同處理？郭玲惠認為，專法是一個理想、烏托邦，全世界沒有國家這樣立法，若要立專法，必須把三法打破再整合，現行要整合就很難了，且木已成舟，要找到專責主管機關也很難，立專法是緣木求魚。
郭玲惠表示，有立委提建置情節重大加害人資料庫，這部分會侵害到勞工就業權益，有違憲疑慮，要小心處理，但不是不能做，可以某種程度上提供資訊給雇主，但其實現行雇主如果在意，也能向前一個公司多打聽。
最後，郭玲惠說，她擔心法令對資方要求的太多、卻不給資源，可能會產生仇女情節，以後不敢雇用女性，呼籲政府除了嚴刑峻法，也要給予雇主、被害人資源，如建立雇主履行申訴機制的網絡、轉介協助被害人網絡，要求雇主提供被害人所需的心理輔導、諮商、社福資源、法律協助時，政府可以補助5人以下微型企業。
※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
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