名家論壇》楊威利／俄烏戰爭與瓦格納集團

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※傭兵、叛軍與國家軍隊。新聞
※俄烏僵局。
六月下旬瓦格納集團普里格津（Yevgeny Prigozhin）率兵政變，揚言從羅斯托夫進軍到莫斯科；但這項宣言隨即在一天普里格津宣布解散後結束，讓人丈二金剛摸不著頭緒。
※雇傭兵、叛軍與國家軍隊
傭兵顧名思義就是拿錢辦事的軍人，大眾對雇傭兵的印象多半來自電影，美國在越戰失利後所拍攝的「第一滴血」系列電影，主角藍波就是給予高額薪水的僱傭兵，但萬一事蹟敗露出事或是被俘，僱傭主一概否認不負責的概念。
這是現代社會對故傭兵的概念，但在民族主義與現代國家概念興起前，僱傭兵的角色比較難區分，例如歐洲中世紀的「騎士」這種階層，或是日本幕府時期的「武士」階層，便不太容易說明這到底是故傭兵還是地區軍閥？
類似普里格津要進軍莫斯科的案例歷史上也曾有過。1887年日本發生「西南戰爭」，明治維新時期的陸軍大臣西鄉隆盛，以有話要對政府說的方式從鹿兒島北上九州會師，接續包圍熊本城、進軍大阪，後期官兵戰勝叛軍的史實。
就實際面來看，普里格津要從羅斯托夫到莫斯科，距離不算近，真要從南打到北，俄軍只要沿線布雷就能拖慢行軍縱隊行軍速度，但從普里格津宣佈叛變後莫斯科居民風聲鶴唳，以及普亭疑似逃往莫斯科外的傳聞，再再證明僱傭兵戰力確實堅強，超過近1000公里的路程，俄軍居然少有可用聽命之兵攔截可見俄軍士氣低落，當然這也極有可能是有俄軍內應所致。
比較讓人驚訝的是整個瓦格納集團的規模。瓦格納集團曾參與敘利亞與2014年後烏東地區與克里米亞戰事，沒想到這種方式居然獲得成功！這當然讓俄國政府繼續維持這種關係，這是戰順遂的時候；一旦戰事不順利兩方難免相互責難，例如烏東戰事不順，普里格津抱怨俄羅斯彈藥補給不順，若加上兩方都是戰鬥民族的特性，普里格津在俄軍發動狙殺自己部隊，後續率兵團北上或許也只是剛好而已。
總的來說，維持規模龐大的僱傭兵體制是俄羅斯這種極權政體的特例，高昂的報酬有著強大的戰力，當然必要時也是衝第一線，甚至是擋住烏克蘭軍反攻的堅強戰力。不過一旦戰事失利或是補給不順，僱傭兵也會反咬一口，即使在千里之外喊話一樣讓普亭消失一陣子，這極有可能是這類政權領導人處於沒有高度安全感所致，深怕哪天有宮廷政變、哪天又有部隊造反，永無寧日的擔心。
※俄烏僵局
總的來說，只要能削弱俄軍力軍力的任何活動外界都表示支持，因為俄軍會因此而削弱軍力、不致發起額外攻勢，但實際上來說，打仗都需要錢，每一項武器費用都超乎大家想像，設若標槍飛彈近500萬台幣，烏克蘭幾乎可以毫無限制的使用而俄軍卻苦無軍費，在這種情況下有部分評論指出烏克蘭反攻有望。
但在俄羅斯炸毀大壩以及春季天候不佳的情況下，外界也以道路或天候等因素反駁，並說這項大攻勢會拖到很晚才發動。不過按照國際現實面來說，烏克蘭大反攻的想法恐無法落實，最佳的狀況是烏軍會把俄軍打回到戰前的烏東邊境，維持先前的現狀為滿足，若要越境攻擊恐怕得考慮俄軍的核武報復！
另一個實際案例是克里米亞半島。這半島自2014年被俄羅斯占領後現階段若想反攻，那也是相當困難，除非歐美國家提供兩棲能量讓烏軍登陸，否則俄軍集中兵力固守克里米亞半島北側即可，等而下之又是在北邊布雷、遲滯烏軍的反攻時間。
目前歐美國家援助的重武器，例如戰車、自走砲、多管火箭甚至是戰機與巡弋飛彈都陸續到位，許多新聞也都呈現出烏克蘭大反攻的樣態，但還是一句老話：歐美國家會允許烏軍打到前俄烏邊境以東嗎？恐怕會有所節制。
目前歐美國家援助烏克蘭的武器絕對可以擊潰俄軍，這點應當外界都會同意。但擊潰俄軍、消滅部分俄羅斯有生戰力之後，試問是否要進佔這些俄境城鎮？例如別爾戈羅德（Belgorod）？假設若要一一進佔恐非烏克蘭人力與軍力所能負擔，畢竟俄羅斯太大了。
攤開作戰地圖來看，目前除了烏東兩省外、烏克蘭東南半壁還是處於俄軍控制下，因此烏軍極有可能是集結優勢兵、火力先行光復這些失地為首要任務，讓烏克蘭打破這倒C型的包圍。
烏克蘭還有兩個大問題。首先是烏東兩省的治理，假設烏軍光復失土後順利奪回這兩省，中央對這兩省的態度必須跟開戰前不同，否則當地民心難免又有所向背；還有一點要提，光復失土後這些重建工作誰出錢、誰出力？以上種種考量都讓外界覺得目前要烏軍越境攻擊、或是大反攻的說法無法成立，當然為了新聞報導而下的標題例外。
●作者：楊威利／資深軍事評論員
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