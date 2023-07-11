郭台銘轟「都更危老已失控」！居住正義只會發補助　營建署回應了

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他指出，危老政策多數受益者都是飯店或單一地主，「這種以都市更新為名、卻把容積獎勵圖利特定對象的政策，實在讓我匪夷所思」，批評民進黨的居住正義，就是「一下子租金補助，一下子容積獎勵」無法治本，還放任建商坑殺地主。
郭台銘認為，政府若無法藉由「合建契約定型化範本」保障地主的具體作為，那麼，都更與危老政策，就很容易淪為「政府、建商、都更中心」三者共為一體的共犯結構，坑殺老百姓一生努力打拼而來的身家財產。
對此，營建署今（11）回應，指2015年前都更案件平均每年僅有40件，2016年後不但逐年增加，並在2019年一度突破百件；另外在危老重建方面，2018年核准數僅有72件，2020年更是達到850件，成長11.8倍。
營建署說，目前全國危老重建以住宅為主流，飯店危老重建僅占整體案件0.65%，數量極低。且截至今年6月底止，已申報開工的都更、危老重建計2409件，開工率約78.52%，較一般住宅建造執照開工比例7成高，所有案件無逾建築期限爛尾情事。
至於「合建契約定型化範本」部分，營建署說，都市更新與危老重建不是消費行為，並非如買受、租賃等以單一契約範本即可涵括，若政府介入訂定定型化契約，實際上未必有利都市更新的推動，更有行政介入私權與私法公法化的疑慮。