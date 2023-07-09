如何買房／公寓、華廈、大樓怎麼挑？重CP值必選公寓　優缺點公開

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公寓公設比低 CP值最高
在外觀上，依「建築技術規格」規定，6層以上建築物，至少應設置一座電梯。因此，傳統5樓以下的公寓幾乎都沒有電梯，但近年市場出現6樓的「電梯公寓」產品，公設比為三種房型中最低，為8%~15%。公寓優點是公設比低，能使用的實坪是三種建物中最高的，CP值最高，而且公寓戶數少、出入單純。
但公寓的缺點是，除了梯廳以外幾乎沒有公設可言，所以管委會、收包裹或是垃圾處理等，大多是各戶自理。而且5樓以下老舊公寓沒有電梯，對膝蓋不好的長者、輪椅族與娃娃推車來說，都十分不便。
華廈走中間路線 公設相對大樓低
華廈為7到10層樓，有附電梯，公設比約15%~20%。相較於大樓來說，華廈的公設較低，比起同坪數的大樓來說，能使用的實坪較高。在管理方面，通常會視戶數多寡而決定是否設置管委會及請保全物業管理，如僅一棟的華廈戶數少，要分攤的管理費用就會較高，可能就只會有簡單的管理，如清潔費用。
大樓公設比最高 11樓以上有消防管線
大樓則是10層樓以上，同樣有附電梯，公設比為30%~40%，而且因2005建築法規修法後，規定8樓以上大樓新推案要設2座直通安全樓梯，11樓以上都要設計消防管線、灑水系統，天花板會較低。
大樓社區因戶數多，幾乎都有物業管理及管委會，最大的特點，就是含有豐富的公設，如大廳、健身房、閱覽室等，還有管理室可以代收快遞、包裹，但相對而言，要管理費也較貴，北部一般大樓約一坪約50~90元、豪宅社區約100~180元，中南部一般大樓一坪約40~60元、豪宅則約70~80元。
信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德指出，相較公寓，電梯大樓社區優勢有消防安全與結構相對安全、有豐富公設、不用爬樓梯、不用趕垃圾車、有停車位、有管理員代收包裹及有警衛相對較為安全等。
至於大樓缺點部分，住商不動產企劃研究室主任暨發言人徐佳馨指出，購買時需付出較大的代價，不僅單價比公寓高，公設比也較高。假設付同樣的錢買同一地區、屋齡相當的房子，公寓能取得的坪數絕對比大樓來得多，而且不管你有沒有住，每個月都須按坪數繳交管理費。
她說，公寓幾乎都是中古屋，在都會區裡，因為寸土寸金，建商已經很少推出這類新案。相比之下，20年的公寓算很年輕，公設約在6％至15％，30年以上老公寓，根本是零公設權狀上載明多少坪數，就能得到紮紮實實的空間，讓購屋者覺得非常划算。住公寓的另一項好處是免繳管理費，以30坪的房子為例，每月至少省下1500元至4500元的管理費。
專家建議，若你是重視房子價格與CP值者，最適合買「公寓」，除了公設低、實際使用坪數大，其土地持分也是最多，房屋稅與管理費最少。若經濟狀況許可，又是重視生活品質與便利性者，則適合買大樓，享受各式健身房等公設、物業管理等服務。最後，若是兩者都想兼顧，想在中間找到一個平衡，則最適合住華廈。
不過，要留意的是，房子住了一定年限後，都會面臨維護費用的問題。戶數少的公寓、華廈若沒有規劃管委會，在遇到需要修繕時，每一戶分攤下的金額會較大。如何買房／下集預告：地段好壞很重要！門牌多了巷、弄會影響核貸？