營造商遭砂石車輾頭慘死　家屬控警未驗毒冷處理惹議

69歲的林姓營造商日前騎機車在新北市八里區與砂石車發生碰撞，頭部遭車輪輾過，當場死亡。家屬事後追查肇事的劉姓駕駛有毒品前科，但因警方第一時間沒有毒測，控訴警方行政怠惰，有法不用，將於明日召開記者會尋求公道。對此，蘆洲警分局回應，因現場未發現毒品違禁物，肇事駕駛人並非「尿液採驗實施辦法」所定「應受尿液採驗人」，無法強制實施毒品檢驗，全案報請檢察官相驗偵辦。
記者吳嘉億／新北報導
林姓營造商家屬的委任律師王朝正指出，根據刑法法規，毒駕與酒駕同樣嚴重，但本案發生時，警方並未對肇事駕駛進行驗毒；家屬對此相當痛心，認為警方此一決定可能讓劉男逃脫毒駕致死的刑責，最終只需繳納罰金就了事，且假釋身分也因罪名為過失致死而不會被撤銷。
林姓營造商的妹妹林秀鳳表示，哥哥的死因無法釐清，讓家屬難以接受，對於一個曾多次因毒品案進出監獄的人，又駕駛砂石車撞死人，為何警方只做酒測，而不進行毒測？質疑「毒駕等同酒駕」這條法律還有存在的意義嗎？
林秀鳳說到，若駕駛當時真的有吸毒，但只因警方沒有在第一時間保存證據，法律最終僅能依過失致死輕判，不僅哥哥死不瞑目，也相當於台灣司法縱放了一枚不定時炸彈，開著砂石車繼續在台灣到處行走。
對此，民進黨新北市黨部主委何博文批評，新北市長侯友宜縱容警官輕忽人命，詢問新北市府是否在市長選總統期間集體放暑假，一路從暑假放到寒假，唯一的任務就是輔選就好，呼籲新北市警局重視此問題，並協助死者家屬申張正義。