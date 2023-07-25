不靠視覺！民團開設非視覺藝術創作課　助視障者玩轉職涯路

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今年舉辦第3期課程，共錄取7位學員，有原住民基因的Aljui、有2000位粉絲的視障藝術家22號兔、拿下柔道冠軍及東京帕運門票的李凱琳等，都在今（25）日成果發表會上，開心分享自己的作品。
李凱琳患有家族性遺傳的視神經萎縮症，隨著年齡增長，視力會變得越模糊，她在拿下亞特蘭大身障奧運冠軍的叔叔和經驗嫻熟的爸爸栽培下，8歲走入柔道世界，14歲獲泰國亞洲盃青少年角力錦標賽43kg銅牌，在15年間陸續拿到匈牙利、美國、土耳其柔道冠軍和多次帕運銀牌、2座總統教育獎，目前正在為2023年杭州亞帕奧備賽。
她接受《NOWnews今日新聞》採訪時表示，自己從小對畫畫很有興趣，但時間都花在訓練跟比賽上，沒有時間接觸藝術創作，上一場比賽受傷後，暫停柔道訓練，不禁讓她思考未來退役、卸下運動員身分，自己還剩下什麼？便報名了非視覺藝術創作課程，重拾繪畫興趣，盼藉由創作找到不一樣的自己，經過1年的學習，李凱琳不但架設臉書粉專、開放認購作品，還參與視障藝術家聯展、在早餐店開辦畫展等等，證明自己也能用藝術維生。
她在今天的成果發表會上，分享創作的版畫「嚮往自由飛翔」，希望大家都能像剛學習飛行的小鳥一樣，即使掉落在地、在努力的過程中遇到挫折，也要堅持下去。
44歲的22號兔是著名視障藝術家，畢業於復興美工後，成為平面設計與插畫的自由接案者，在20歲時罹患罕病原田氏症，視力衰弱至0.1甚至僅存光覺，一度想輕生，但在貴人幫助下，重回藝術道路。
她說，自己一直以來接案都以電繪為主，搭配放大鏡輔助，因為視力的關係不太敢嘗試手繪，不規則的形狀會讓她自卑、不安，此次透過非視覺藝術創作課程，接觸新的創作方式與媒材，讓她對創作有了新的看法，也豐富個人展覽的內容。