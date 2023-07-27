中國會重蹈日本經濟覆轍嗎？諾貝爾獎得主克魯曼：不會、可能更糟

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由於低生育率和不願接受移民，日本的勞動適齡人口自1990年代中期以來一直在迅速下降，若以人均實際GDP增長來看，其實日本並不差，過去30年來約成長45％。且人口減少的經濟體，往往會面臨大規模失業的苦難，但日本成功避開這個地雷，處於黃金工作年齡的男性就業率比美國還高。
雖然就業數據在一定程度上是通過巨額赤字支出來維持，但日本的債務也並沒有爆發成為危機。克魯曼強調，日本與其說是一個警示，不如說是一種榜樣，如何在保持繁榮和社會穩定的同時，又處理了困難的人口結構變化問題。
克魯曼指出，現在的中國和1990年的日本有一些明顯的相似之處，越來越多的人擔心，中國可能已經陷入了「中等收入陷阱」，然而，如果中國正走向經濟放緩，中國能夠複製日本的社會凝聚力，在不造成大規模痛苦或社會不穩定的情況下，管理較低增長嗎？尤其，中國的青年失業率已經比日本高得多。
所以，中國會成為「下一個日本嗎？」克魯曼表示，日本比許多人以為得更有活力，並不是一個疲憊、停滯的社會，從經濟角度來說，中國不太可能成為下一個日本。情況可能會更糟。
其實克魯曼長期聚焦中國的人口問題，他在《紐時》過去的專欄就指出，人口下降會給經濟體帶來許多挑戰，勞動人口持續減少的社會往往會經歷經濟疲軟，尤其中國一直靠著高額投資在拉動經濟，但人口減少必然導致需要的工廠、辦公室、住房減少，過去在這些項目上的投資，在未來不但難以收到回報，恐還將成為債務地雷。
克魯曼認為，中國在過去幾十年從一個貧窮的國家，發展為經濟超級大國，已經是一個不可思議的成功故事，但過去的成功不等於未來的成功，外界有充分的理由擔憂，中國的人口困境最終會拖累他們的經濟。