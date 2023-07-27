「室溫常壓超導體」做出來了？南韓科學團隊曝影片 科學界瘋驗證
科學界大事！近期有3名南韓科學家，在平台「arXiv」刊載一篇論文，聲稱他們的團隊成功合成出「室溫常壓超導體」，命名為LK-99，並聲稱它能在 127℃ 常壓溫度下展現超導特性。此消息瞬間成為全球科學界注目焦點，因為「常溫超導體」若真的問世，意味著能實現「能量零耗損」，對於各項技術都能有突破性、革命性的進展。
記者潘毅/綜合報導
由南韓科學家Sukbae Lee、Ji-Hoon Kim、Young-Wan Kwon組成團隊，近期在arXiv刊載兩篇論文，其中一篇名為《首個室溫常壓超導體》(The First Room-Temperature Ambient-Pressure Superconductor)，在開頭就表示「全世界首次，我們成功合成出以改良過的鉛-磷灰石（LK-99）結構，在常壓下運作的室溫超導體（Tc≥400 K，127度C）。臨界溫度（Tc）、臨界電流（Ic）、臨界磁場（Hc）和邁斯納效應（Meissner effect）證明了其超導性。」
而美國羅徹斯特大學狄亞斯（Ranga Dias）團隊也對於室溫超導體持續研究，過去其論文曾登上自然期刊（Nature），但卻因為其他實驗室一直無法複製出同樣結果，其論文遭期刊撤銷。因此本次南韓實驗室的論文一出，也讓科學界專家多半抱持著懷疑態度。
不過這次的南韓團隊有公布了影片，是將他們發現的「室溫常壓超導體」LK-99放上永久磁鐵，卻呈現懸浮狀態，代表其受邁斯納效應影響，是該物體為超導體的特徵之一。而製作LK-99 的設備與環境相當簡單，且只需34小時就能製造出來，預料將有許多各國研究團隊著手進行驗證。
📍若「室溫常壓超導體」真的問世，會對日常生活造成什麼改變？
超導現象在 1911 年時被發現，意旨特定材料在某種溫度或壓力的情況下，能以幾乎「無電阻」的方式導電，但截至目前科學界找到的「超導體」材料，都需要在攝氏零下1百至2百度，或是極端高壓的極端環境中，才會具有超導性。
若能找到常溫常壓下具有「超導性」的材料，科技上就能實現相當大的進展，不但能解決各種電子產品的壽命問題、應用在電力、能源傳輸等，還能解決能源耗損，甚至促進核融合技術、更甚是星際旅行的能源問題等，對於科技進展有極大影響。