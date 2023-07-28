「最帥小提琴王子」林子安自爆雙劈 突改口刪文：貼文非事實
有「最帥小提琴王子」封號的林子安，26日突在IG公開道歉，表示介入他人感情，劈腿時間長達6年，甚至給C小姐搖頭丸，而C小姐同步發文認錯。不過，林子安27號突然發布3點聲明，「昨晚所發布之貼文，並非事實」，C小姐也將貼文撤除。
記者薛羽彤/綜合報導
林子安昨日晚間11點在IG公開最新聲明書，承認過去感情處理不當，「有關本人昨晚IG所發布之貼文，並非事實，造成社會紛擾，浪費社會資源，本人誠摯向社會大眾道歉。」林子安表示，雙方情侶已充分溝通，都希望此事就此落幕，他之後會深刻反省，並更充實在工作上。
有「最帥小提琴王子」之稱的林子安，過去與不少大咖歌手合作過，像是張清芳、陳奕迅、蘇打綠、A-Lin等。林子安在26日道歉文中提到，介入了他人感情，還跟對方女友發生性關係，甚至拍了私密片，「真心知道自己犯了錯，我也向所有看到的粉絲觀眾道歉，我做了非常不好的事，我很渣，渣了6年，傷害了很多愛我的人真的對不起。」而C小姐則發文承認「雙劈」，不僅對不起男友，也向林子安女友致歉，「造成無法挽回的傷害，我對不起妳，不配談感情也不配被人愛」，不久後C小姐已將貼文刪除。
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