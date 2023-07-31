小孩睡覺「打呼」會蛀牙、暴牙　醫師教貼「閉嘴膠帶」4招改善

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那麼要如何改善打呼呢？張益豪提供以下4招改善：
1、側睡：
張益豪建議會打呼的人採側睡，這樣舌頭比較不會往後倒，較不易打呼。據研究統計，睡覺側躺對於打鼾的改善率將近六成，它的原理和軟顎舌頭因為重力下墜有關。
仰睡時，呼吸道內的軟組織例如舌頭，容易塌陷往後滑，呼吸道會變得狹窄，氣流經過就會振動。 但是側睡時，從解剖構造圖來看，呼吸道比較有空間，可以對抗重力，所以側睡時就比較不會打鼾。
2、鼻呼吸暢通：
張益豪指出，打呼的成因大多是因鼻過敏造成，鼻子塞住就很容易打呼，而且晚上睡不好，所以有過敏性鼻炎、鼻塞的人，一定要好好治療鼻子問題。
3、不要張口呼吸：
張益豪說，張口呼吸舌頭也容易後倒，會造成口腔黏膜口乾舌燥，容易腫、乾，導致更容易打呼，要想辦法讓自己嘴巴閉起來，可以貼「閉嘴膠帶」（mouth taping），把鼻子弄通一點，這樣比較不會打呼。
他說，目前在台灣牙科診所可買到的「閉嘴膠帶」大多是一字型的，另外也有像狗骨頭、Y字型的可選擇。不過，張益豪也提醒使用「閉嘴膠帶」的前提是，要先解決鼻子的呼吸問。
4、減肥：
張益豪說，現代人多有體重超標，甚至過度肥胖的情形，醫學統計，只要瘦7-10%，打呼就會少非常多。
此外，張益豪也提供3種「自主訓練」方法，可以改善「張口呼吸」，訓練嘴唇與舌頭力量，可讓減少睡覺時舌頭後倒情形，肌肉強度強了，晚上睡覺時嘴巴就比較能閉起來。
方法1：喝一口水並含著，可以保持口腔潤濕，避免口腔太乾。
方法2：將嘴巴閉緊，訓練嘴唇力量，接著舌頭頂在嘴唇跟牙齒中間並在牙齒周圍繞轉，動作越慢越好，可以訓練舌頭、嘴巴的力量。
訓練舌頭力量的原因在於，正常情況下舌頭應該是貼在上排牙齒的後方，若睡覺時舌頭沒有力氣，就會往後倒形成打呼。
身心科醫師楊仲豪表示，這叫做「睡眠呼吸中止症」，就是舌頭往後倒的話，堵住呼吸道就會缺氧，導致睡眠品質不好。
方法3：將舌頭吐出並盡量伸長，接著往前、往上、往左、往右移動，一次練習5分鐘，一天練5次，張益豪表示，肌肉練強一點，晚上睡覺時，較容易閉得起來。
最後，張益豪補充說明，進行上述訓練的前提一樣要「暢通鼻子」，治療方式可交給專業醫師，例如洗鼻、鼻噴劑、服用鼻過敏藥物、過敏原檢測等。若張口呼吸的問題仍無改善，可進一步諮詢牙科與耳鼻喉科醫師，解決牙齒、鼻子的問題。