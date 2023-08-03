台海危機兵推　日本3成GDP受影響、半數人餓死！背後藏弦外之音

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兵推最終結果，台日美成功阻卻解放軍攻勢，台海衝突在聯合國和其他組織調停下停火。這與日本智庫「笹川和平財團」與華府智庫「戰略與國際研究中心」（CSIS）在今年1月進行的台海兵推類似，結果都是解放軍失敗，美日台付出代價後獲勝。
透過兵推找問題
當然，兵推的重點不只是結果，更在於透過推演找出問題。根據《日經新聞》報導，美國國務院前日本處長馬赫（Kevin Maher）表示，兵推突顯日本決策過程緩慢，「確實會削弱嚇阻效果」。
馬赫指出，等待東京宣布台海局勢是針對日本的「武裝攻擊」就過了2週，而美國必須在這之後才能依據《美日安保條約》做出反應，所以日本如果不先表態，就等於是「束縛美國的手腳」。
白宮國家安全會議（National Security Council）前東亞事務主任強斯東（Christopher Johnstone）也強調，在台美日之間建立3邊協調機制十分重要，有助於決定各方在衝突中的角色。強斯東直言，日本是最擔憂台海局勢升級的國家，要東京做出中國針對日本進行武裝攻擊的宣告並不容易。
而台灣參與兵推，扮演「台灣總統」的遠景基金會執行長賴怡忠，也表示在過程中，發現日本面對狀況時所採取的行動與考慮，並不是完全跟隨美國，日本有自己的決策思考。賴怡忠也指出，建立對話機制是最重要的，兵推過程中出現許多需要臨時溝通的狀況，遇到許多問題和困難。
台灣有事，日本真的會出兵嗎？
強斯東直率地表示，美國期待日本除了保衛自己的領土之外，還能扮演更多角色。而《華爾街日報》針對這場兵推，也提出一個核心問題：台灣有事，日本真的會參與戰鬥嗎？
《華爾街日報》透露，兵推中美方要求日本在台灣周邊搜尋中國潛艦，但日本海上自衛隊卻沒有正面應允。對於要多大程度地涉入台海衝突，日本的態度始終是自衛優先，真的爆發危機，日本會否為了台灣，在第一線參與作戰，仍存有變數。《華爾街日報》也引述慶應大學教授森聰看法，認為日本國內缺乏為何該出兵協防台灣的公開討論，可能在戰時引發政治混亂。
所以，為了說服更多日本民眾認同出兵保衛台灣，「台灣有事等於日本有事」成了日本政府近年反覆提到的說詞。參與兵推的國防院副執行長李廷盛透露，日方自己評估，一旦台海開戰，海上運輸線受阻，日本經濟受影響規模高達3成GDP。
CANON全球戰略研究所（CIGS）研究員山下一仁，日前也曾提出如果台海危機爆發，由於日本糧食自給率低，海上運輸線受阻的話，日本恐怕有半數以上的人會餓死。
半數以上的人會餓死、3成GDP受影響，為了讓日本民眾對於在台海危機中出兵再無躊躇，可能才是這些情境被提出並大肆報導的背後弦外之音。