向海致敬5／SUP教練證發行數5年內暴增6倍　考照無標準成隱憂

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穿著泳衣躺在划槳板上，盡情享受大海的擁抱，甚至特地起了個大早就是為了在海上看日出，以海為背景的空拍美照更是不少業者用來大賺網美財的利器。
台灣海域近年因為立式划槳SUP的盛行變得更為熱鬧，像是花蓮崇德的海域活動業者在短短9年間就暴增8倍之多，暑假玩水旺季時，整個海面擠進上百個划槳板，場面相當壯觀。
海上SUP的興盛除了帶動地方觀光財，也讓教練證的需求遽增，儘管法律上並沒有硬性規定帶團教練需具有專業證照，但顧慮民眾觀感，絕大多數業者還是會希望教練能憑證帶團「感覺比較專業」，因此像是台灣目前SUP教練證發照數最多的中華民國水中運動協會的丙級教練證發照數量，5年內就從原本的一年200張增加到1257張，整整暴增超過6倍。
但有教練證就等於具有帶團或是發生狀況時所需的水中救援能力嗎？「這些考照根本不具有具備專業教練應該的資格。」SUP中華立槳運動協會理事長康榮鴻這麼說。
SUP教練證發照量5年翻6倍 救援能力卻遭疑不夠格
「講誇張一點，你只要在板子上站得起來就可以當教練，你可能連游泳都不太會就可以當教練出團了。」這是康榮鴻參加完的心得。因為他的協會並沒有發放教練證，基於好奇心，他曾偷偷報名其它協會舉辦的丙級SUP教練講習證照班。
然而，康榮鴻參加後發現，原來考照內容只著重在技巧教學，有些來報考的民眾甚至連游泳都不在行，但只要經過3天的研習並通過測試後，出去就是一位教練，「帶團出事了，沒有任何救人能力。」
由於現在一塊立式划槳板只需花費4、5千元就能入手，價格是過去的十分之一，讓更多水上活動業者願意投資，但玩的人越多，教練素質就越顯得參差不齊，康榮鴻質疑表示，「台灣目前的SUP教練發照制度並沒有一套考照標準」。
也就是說，若目前經內政部合法立案的運動協會有10個，市面上就可能會有10種不同的考照內容，而且這樣的狀況也出現在新興的水上活動——獨木舟。
舉例來說，有些協會把平靜水域獨木舟和海洋獨木舟都視為是「休閒獨木舟」，考照地點以風險較低的平靜溪流或是潭為主，民眾只要通過測試，就能帶團從事風險較高、環境變化較大的海洋獨木舟；但也有協會是依照不同的水域制定不同的考照內容，像是報考海洋獨木舟就必須加考「愛斯基摩翻滾」等救生技巧，藉此加強帶團時的救援能力。
「體育署針對這類的證照應該要制定一套嚴格的考照標準，並且要求在考取這張教練證的同時要具備救生證。」康榮鴻建議。雖然安全自負是民眾參加水域活動時必須具備的基本素養，但帶團教練還是要為民眾安全負起部分責任，不能出事了卻沒有救援能力，而且這項作法在國外也早已行之有年，「證照不應該氾濫成為業者或協會斂財的工具」。
技術再強也沒用 未具備救生證美英兩大協會拒絕發照
美國獨木舟協會（ACA）是國際獨木舟三大指標協會之一，在考照制度上除了把獨木舟和SUP細分出河流、沿海、激流、衝浪等不同水域外，要領到教練證是還必須要有相關的急救或是CPR認證，而且一旦認證過期ACA認證也會同時失效。
「因為台灣沒有像其它國家有CPR或是野外救生這些資格認證，所以就只能就現有的救生員證作為依據。」身為台灣極少數擁有ACA Level 4教練資格的孫崇實認為，台灣的教練證制度確實應該借鏡國外，雖然有些業者或玩家可能會認為，在海上發生突發狀況時，只要有穿救生衣就不會有太大安全疑慮，但若換個角度思考，多會一項技能，假設是在近岸活動時發生狀況，「你把人帶上岸馬上就能施行CPR救命」，有救生員資格是加分，並非一件壞事，「至少比什麼都沒有的好。」
除了ACA之外，孫崇實也以目前採用英國獨木舟聯盟（BCU）的香港為例，在香港要考取獨木舟或是SUP教練證也需檢附相關救生證照，「香港是國家政府帶頭去推動，他們都可以做得到，為什麼我們不可以？」考取相關救生證照除了可以增加教練的危機意識外，警覺性也會因為曾受過相關訓練而跟著提高。
開放海域聲量大 他山之石可借鏡？業界看法兩極
然而，目前國際上主流協會的雙認證模式在台灣適用嗎？協會間有不同聲音。像是中華民國獨木舟協會就堅決否決這項提議。
「水域活動管理辦法最核心的條文就是全員穿戴救生衣，因此學員或是遊客穿了合格救生衣掉到水裡浮起來，救生員是要救什麼？」面對記者詢問，中華獨木舟協會態度相當堅定，認為國外的雙證制僅適用在平地、水邊或是一般交通運輸工具上，因為一般的救生員並不具備海洋水域活動的專業救生技能；又或者救生員也不會使用衝浪板，「這些都不會，那為什麼需要具備救生員資格？」
目前新興的海域活動，各協會都是以推廣為主，如果制度過於僵化或繁瑣，可能讓現有的推廣者覺得窒礙難行因此失去推廣熱誠，「能夠讓這個產業自由又蓬勃的方法或制度，心態上朝著開放的態度去前進，就是好政策。」協會認為讓產業自由發展，無需過多的干涉。
不過，中華民國水中運動協會則贊成比照國外做法，或是要求教練需參加一定救生時數研習。他們認為，推動海域開放的同時，遊憩安全也應該與時俱進，尤其這類的商業帶團教練，更是必須建立證照認證制度，這件事勢在必行。
管或不管？體育署以潛水證為例籲產業應自建公信力
面對業界的兩種聲音，主管機關教育部體育署的態度相當明確，「交由市場機制來決定」。
體育署全民組科長王立恆舉例，過去要攀爬3千公尺以上高山時，需有高山嚮導陪同的政策，在開放山林下遭受極大反彈，「我要爬山還要有政府認可的人來帶我爬山，這是一種限制」。同理，在海域活動已成一種產業的狀況下，對產業做太多規範，不只可能造成業界反彈，對產業更會是額外的限制與負擔。
他認為，要弭平外界疑慮倚靠的不應該是公權力，而是業界要自我思考如何提高教練證的可信度，就好比潛水證照在國際已經發展相當成熟，若體育署今天還要再對潛水制定一套考照內容，就可能被罵「難道我國際證照還不如你體育署證照嗎？」
王立恆說，現有發放獨木舟或SUP證照的協會，可以比照潛水的模式，引進國外具有公信力的證照系統，然後依照系統授課、發照，讓產業可以更穩定地朝正向發展，民眾也會因為有比較高的信任度，在安全考量上更加放心。
體育署反對讓公權力過度干涉產業自由市場機制，但沒有公定版的標準，業界品質參差不齊的情況恐怕與日俱增，消費者在參與活動時，除了得睜大眼睛挑選信譽良好的店家外，也要懂得選擇適合自己的遊憩方式與行程，才能將活動時的風險降到最低。
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