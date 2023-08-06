今日最健康／夏天小心食物中毒！醫教4招保命　理想加熱溫度快記

我是廣告 請繼續往下閱讀
顏宗海提醒，許多細菌在攝氏7至60度皆能生長繁殖，因此保存低於攝氏7度可抑制微生物孳生，加熱高於攝氏70度可徵底殺菌。平時也要配合4項措施防範病毒入侵。
🟡徹底清潔：微生物存在廚房各角落，因此準備食物前中後，都要徹底清潔雙手及餐具、砧板和檯面。
🟡生熟食分開：生食、熟食要避免使用同一個砧板，購買及保存時不要靠在一起。
🟡加熱完全：食物要徹底煮熟，才能殺死有害微生物。
🟡冷藏保存：熟食要在1至2小時内吃完，若吃不完須盡快冷藏，才能避免微生物汙染食物。
顏宗海說明，仙人掌桿菌可產生內毒素，造成食物中毒，適宜的生長溫度為攝氏30度，並在攝氏10至50度都有繁殖能力。臨床上，仙人掌桿菌造成的食物中，可分為「嘔吐型」及「腹瀉型」，嘔吐型的潛伏期0.5到6小時，而腹瀉型的潛伏期約為6到15小時，病程皆是24小時上下。常見引起中毒的食物，包括米飯等澱粉類食物，以及烹調過的熟食，如湯品、肉製品、蔬菜等。
金黃色葡萄球菌外觀形似一串葡萄，可產生毒素，造成食物中毒，最適宜的生長溫度為攝氏35至37度，潛伏期1到7小時，症狀會持續24小時到數天。各類食物皆有可能引起金黃色葡萄球菌中毒，包括肉製品、乳製品、沙拉、糕點等。