一堆人LINE創「1人群組」幹嘛？真實功能眾狂讚　她取2字名完勝

超導體「LK-99」台大實驗室合成了！2萬人同時見證　測試結果曝光

▲日前南韓「量子能源研究所」團隊聲稱合成出「室溫常壓超導體」，引發各國實驗室爭相進行復現，並進行相關測試。（圖／sciencecast）
▲日前南韓「量子能源研究所」團隊聲稱合成出「室溫常壓超導體」，引發各國實驗室爭相進行復現，並進行相關測試。（圖／sciencecast）

記者潘毅/綜合報導

日前南韓「量子能源研究所」團隊聲稱合成出「室溫常壓超導體」，引發各國實驗室爭相進行復現，並進行相關測試。而昨（5）日下午台大「凝態中心」也合成出「LK-99」，吸引2萬多人同時觀看直播，而最終測試結果也曝光了。

我是廣告 請繼續往下閱讀
台大「凝態中心」與YouTube頻道《PanSci 泛科學》合作，進行LK-99 合成直播直播馬拉松，到了昨（5）日下午4點，終於做出了樣品。隨後由台大物理系王立民教授開始進行講解。

不過經過測試後，王立民教授表示，這次的樣品實驗下來是一個具有反磁性的材料，但是沒有具備超導的特性，「但這個反磁性，看起來不是超導的反磁性」，同時也並沒有在實驗過程中，觀察到韓國科學家宣稱「電阻往下降」這一現象。

▲台大合成出的「LK-99」樣品，在本次實驗中沒有測到「電阻往下降」這一現象。（圖／youtube@PanSci 泛科學）
▲台大合成出的「LK-99」樣品，在本次實驗中沒有測到「電阻往下降」這一現象。（圖／[email protected] 泛科學）
至於此次實驗失敗的原因為何？王立民教授則推測，可能是因溫度沒有升到很高，不過，這次實驗時的溫度已調整至南韓科學團隊向外宣稱的400K，也就是攝氏127度。未來繼續實驗時會再作調整，不過即使材料的抗磁性來自於超導，估算也只有0.02%。

最後王立民教授也表示「結果在半導體到超導體的中間，都具有發展可能性，想要往超導發展，可能要在製程上要再努力，實驗結果並非代表一刀斃命、絕對不可能。」

📍「室溫常壓超導體」為何讓科學界如此重視？
超導現象在 1911 年時被發現，意指特定材料在某種溫度或壓力的情況下，出現「電阻為零」、「抗磁性」兩大特性，它能以幾乎「無電阻」的方式導電，但截至目前科學界找到的「超導體」材料，都需要在攝氏零下1百至2百度，或是極端高壓的極端環境中，才會具有超導性。

若能找到常溫常壓下具有「超導性」的材料，科技上就能實現相當大的進展，不但能解決各種電子產品的壽命問題、應用在電力、能源傳輸等，還能解決能源耗損，堪稱「能源聖杯」，對於科技進展有極大影響。
 

陸東南大學也復現LK-99了！教授曝「測出0電阻」　但缺關鍵1效應

LK-99並非常溫超導體？南韓驗證委員說法曝光　「1現象」有出入

室溫超導體「LK-99」被復現！陸華科大學影片曝　抗磁性先證實了

「室溫常壓超導體」為何科學界超重視？專家曝關鍵：改變人類生活

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀