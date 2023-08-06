超導體「LK-99」台大實驗室合成了！2萬人同時見證　測試結果曝光

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不過經過測試後，王立民教授表示，這次的樣品實驗下來是一個具有反磁性的材料，但是沒有具備超導的特性，「但這個反磁性，看起來不是超導的反磁性」，同時也並沒有在實驗過程中，觀察到韓國科學家宣稱「電阻往下降」這一現象。
至於此次實驗失敗的原因為何？王立民教授則推測，可能是因溫度沒有升到很高，不過，這次實驗時的溫度已調整至南韓科學團隊向外宣稱的400K，也就是攝氏127度。未來繼續實驗時會再作調整，不過即使材料的抗磁性來自於超導，估算也只有0.02%。
最後王立民教授也表示「結果在半導體到超導體的中間，都具有發展可能性，想要往超導發展，可能要在製程上要再努力，實驗結果並非代表一刀斃命、絕對不可能。」
📍「室溫常壓超導體」為何讓科學界如此重視？
超導現象在 1911 年時被發現，意指特定材料在某種溫度或壓力的情況下，出現「電阻為零」、「抗磁性」兩大特性，它能以幾乎「無電阻」的方式導電，但截至目前科學界找到的「超導體」材料，都需要在攝氏零下1百至2百度，或是極端高壓的極端環境中，才會具有超導性。
若能找到常溫常壓下具有「超導性」的材料，科技上就能實現相當大的進展，不但能解決各種電子產品的壽命問題、應用在電力、能源傳輸等，還能解決能源耗損，堪稱「能源聖杯」，對於科技進展有極大影響。