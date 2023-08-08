安全考量　印度軍用無人機禁用中國零組件

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但是隨著新興的印度工業尋求滿足軍方需求，國防與工業界人士表示，國防領袖擔心無人機的情報收集功能，可能會受到中國製零組件影響，像是通訊、攝影機、無線電傳輸和操作軟體。
文件顯示，印度自2020年以來，對無人偵察機採取分階段的進口設限，這次的作法可謂上述限制的補充，並經由軍事招標的方式實施。
根據路透社查閱的會議紀錄，在2月和3月舉行的2次無人機招標會議上，印度軍方官員向有可能的投標者表示，出於安全理由，來自「與印度有陸地邊界的國家」其設備或次組件將不被接受。會議紀錄上沒有透露軍方官員的身分。
招標文件指出，此類次系統存在「安全漏洞」，會危及關鍵軍事數據，文件中也要求供應商揭露零組件來源。
印度1名高級國防官員向路透社表示，提及鄰國是對中國的委婉說法；他並補充說，儘管擔心網路攻擊，但是印度工業已變得依賴世界第2大經濟體的中國。
美國國會在2019年禁止國防部購買或使用中國製的無人機零組件。
印度總理莫迪（Narendra Modi）一直尋求建立印度的無人機戰力，藉以阻止覺察到的威脅，包括來自中國的威脅。近年來，中國軍隊與印度士兵在有爭議的邊境地區發生衝突。
政府與專業人士表示，禁用中國零組件迫使製造商轉從其它地方採購，從而提高本地製造的軍用無人機成本。
印度軍方小型無人機供應商NewSpace Research and Technologies創辦人約希（Sameer Joshi）表示，供應鏈中70%的產品都是中國製造，轉向非中國管道採購會大幅提升成本。
約希還說，一些製造商仍從中國進口材料，但會以「白標」方式處理，也就是買進不帶商標的產品，加上自己商標後出售，有點想把成本控制在範圍內。
印度在零組件和整體系統都依賴外國製造商，因為它缺乏製造某些類型無人機的專業知識。
印度航空開發局（Aeronautical Development Establishment, ADE）主任迪利普（Y. Dilip）表示，由政府資助的本土「中高度長滯空」無人機生產計畫，至少延遲了5年。
迪利普說，這個名為Tapas的平台已滿足大部分需求，但還需進一步努力來實現軍方目標，也就是無人機要能達到9144公尺的作業高度，滯空時間達24小時。
迪利普表示：「我們主要受到發動機的限制。」印度國內和國際製造的發動機都無法勝任這項工作。
為了填補空檔，印度6月宣布將以超過30億美元自美國購買31架MQ-9無人機。（譯者：屈享平/核稿：陳昱婷）1120808