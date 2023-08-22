馬來西亞網紅「多娶1個」喜稱上蒼賜予　被砲轟：根本不配有老婆

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此言一出，許多馬國民眾都不願苟同，怒批他應該忠誠的對待妻子，而不是處處留情，此事恰恰說明他沒有全心全意愛著另外一半，否則就不會對感情如此不忠：「就算是宗教和法律允許的，身為妻子，她的心怎會不痛呢？」
@abg.teslaIsteri yg sangat menjaga Aib & Maruah suami. Nak berpoligami boleh, Tapi jangan membelakangkan isteri #fyp #abgtesla #poligami
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馬國知名女藝人茜拉（Shila Amzah）、娜碧拉胡達（Nabila Huda）也都看不下去，紛紛跳出來砲轟他言行過當，與渣男無異，還想藉網路聲量影響他人、博取民眾認同：「出軌就承認自己婚內出軌，不需拍片合理化自己犯下的錯誤。既然你還有慾望，何不玩夠了才結婚，從開始就打算一夫多妻的話，就請保持單身，你根本不配擁有妻子」、 「無論一個男人多麼富有，都永遠不可能對2個妻子都公平，這不僅僅是物質上的，更是你對她們倆的感情，你如何對她們公平？」
娜碧拉胡達並強調，這些話不是只針對特斯拉哥，無論男人或女人，背叛另一方都是不對的，必須注意因果會循環，一席言論吸引不少馬國民眾點讚，感嘆：「很多人真的都喜歡把錯誤、責任推給他人，然後還要扮演受害者角色。」
馬國另一位網紅老師「莫哈末法德里」則表示，特斯拉哥想結婚幾次都是他的事，但將妻子允許他再娶一事拍成影片衝流量，會對伴侶的心靈造成傷害，是非常不恰當的，並說：「我想和女孩們說的是，大馬的男性多過女性，如果可以的話，請找一個仍然單身或喪偶的。但如果你已經嫁給了有婦之夫、別人的丈夫，我就不必多說什麼了，只是從數據來看，男性的數量確實超過女性，因此請選擇最好的人選作為伴侶。」
馬來西亞憲法保障宗教自由，但以伊斯蘭教為國教，非穆斯林適用世俗法律，穆斯林則遵循伊斯蘭律法，因此一夫多妻制在馬來西亞是合法狀態，在宗教法庭許可、元配同意的狀況下，最多可以娶4個妻子，為了防止重婚，當地非穆斯林結婚前還須先向相關機關登記，雖說每個宗教信仰都有自己的特色和道理，但也難免被批評父權主義濃厚、是對女性的歧視與不公。