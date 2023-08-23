7成4新鮮人月底吃土！7成6仍有理財規劃　首選基金、股票

我是廣告 請繼續往下閱讀
同時如果目前有正職工作，合計75.9%透露，有「投資理財」計畫，其中分成57.6%是「尚未執行」、僅18.3%屬於「執行中」。
針對投資理財計畫，在可複選狀況下，社會新鮮人選擇的「投資標的」，主要有「基金」（77.1%）、「股票（現貨）」（65.4%）、「銀行定存」（53.5%），以及「保險」（44.2%）、「期貨(含指數型與商品型)」（31.4%）。
其他的投資項目，分別為「虛擬貨幣」（28.6%）、「外幣」（26.6%）、「貴金屬」（12.5%），以及「債券」（9.1%）、「藝術品、收藏品」（5.1%）。
yes123求職網發言人楊宗斌認為，不少社會新鮮人在月初領薪水後，接近月底前，就呈現「吃土狀態」，導致財務壓力的惡性循環不斷，不過如果慎選投資工具，搭配景氣循環，透過長期「複利效果」，小錢變大錢也不是不可能。
楊宗斌建議「職場菜鳥」，應該提早建立理財觀念：「收入先減去儲蓄或投資，才是等於支出」。例如以「年化報酬率」6%估算，若每個月至少定額投資3000塊，其實經過10年後，就能存到47萬元，完成「人生半桶金」；20年以後，也將超過百萬，達到132萬元。
另外，對於急著要找到工作的新鮮人，yes123求職網提醒當心職場風險。據調查顯示，有37.3%的新鮮人透露，「曾經碰過」求職陷阱，主要有「實際工作內容，與職缺廣告、面試洽談不相符」（64.6%）、「要求試用期薪資低於基本工資、無勞健保」（54.7%）、「要求簽下內容奇怪、不合理的合約」（45.6%），以及「要求夜間、偏僻地點、非上班（企業）地點面試」（37.9%）、「遭遇言語或肢體性騷擾」（34.1%）。
為了擺脫失業窘境，較穩當的方式是增加技能。有高達78.8%的新鮮人透露，假如處於待業狀態，「願意花錢」去參加職業訓練，而且預算上限，平均落在14,599元。
新鮮人最想學的技術有哪些呢？由yes123求職網的調查發現，在可複選狀況下，前5大熱門職訓課程分別為「影片拍攝、剪輯」（32.6%）、「網站架設」（31.5%）、「飲料製作」（30.2%），以及「料理烹調」（29%）、「動畫設計」（27.7%）。
分析上述調查數據，楊宗斌認為，新鮮人若要避免成為長期失業者，或擔心自己變成「怯志青年」，能習得一技之長或第二專長，脫離嚴重學用落差窘境，將有助於更快進入職場，找到人生定位、職涯方向。
楊宗斌進一步指出，當然有些藍領技術工，或是製造業職缺，給外界的刻板印象就是「3K產業」：辛苦、骯髒、危險，導致長期缺工；不過在處於人才缺口的狀況下，薪資條件自然跟著水漲船高。
因此楊宗斌建議，勇於花錢「投資自己」，透過職訓或補習進修，考取證照、通過檢定，取得技術人才的入門磚，不但無懼失業危機，甚至提前累積未來創業的實力。