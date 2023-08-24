日本福島核廢水要排放30年！毒物專家憂食安落實：可優先吃國內魚

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氚的注音是「 ㄔㄨㄢ」，日常生活中其實也用的到氚，像是國外部分地下道、地下室的夜間發亮裝置都可能會使用。「氚」是輻射物質，穿透性不強，約一張紙就能夠抵掉，日常生活中使用是沒有問題的。
📍日本排出來的核廢水，對台灣會有影響嗎？
氚在目前的應用範圍中，日常生活中並不會危害民眾，在環境中的半衰期為12.3年，在人體為7~14天。但如果水中氚的濃度過高，污染到海產，是會增加癌症風險，不可不慎。
📍哪些魚類建議少吃？
食藥署點名13種水產品，會加強監測抽樣氚含量，包括日本海藻、牡蠣、白甘、青甘、海參、章魚、蟹類、沙丁魚、秋刀魚、鯖魚、鮭魚、北寄貝及海鰻。因考量日本氚廢水的排放點、洋流和此13類水產品的習性，有些「底棲類」可能會被氚廢水排放點和洋流影響的可能性較高。
顏宗海醫師表示，雖然目前科學證據顯示，日本所排放含氚廢水不會危害人體健康，但他認為民眾可優先食用國內魚產品
📍醫界擔心「排放30年」
日本政府稱把多數的輻射物質過濾掉，只保留每公升1500貝克的氚後排掉。顏宗海醫師認為，如果能做到這一點，當然是沒有問題，但總共要排30年，是一段相當漫長的時間，這30年真的每次都能做到嗎？氚畢竟還是輻射物質，雖然穿透力很弱，但吃進肚子又是另外一回事，是一個未知的東西，會增加罹癌的風險。
📍醫界對於政府的期待
顏宗海醫師表示，國際政策決定我們無法改變，但希望食藥署、原能會能確實把關水產品沒有遭受氚污染，避免台灣陷入食安危機中。
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