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日本福島核廢水要排放30年！毒物專家憂食安落實：可優先吃國內魚

▲日本福島核廢水排放入海，毒物科專家顏宗海醫師認為，雖然目前科學證據顯示，日本所排放含氚廢水不會危害人體健康，但他認為民眾可優先食用國內魚產品。（示意圖／pixabay）
▲日本福島核廢水排放入海，毒物科專家顏宗海醫師認為，雖然目前科學證據顯示，日本所排放含氚廢水不會危害人體健康，但他認為民眾可優先食用國內魚產品。（示意圖／pixabay）

記者周淑萍/綜合報導

日本福島第一核電廠存放多年、用於冷卻爐心的「處理水」，經由國際原子能總署調查核准後，同意日本將這些「含氚核廢水」排放入海，於今（24）日中午啟動核廢水排放作業。對於台灣會有哪些影響，林口長庚醫院腎臟科主治醫師、同時也是國內知名的毒物科專家顏宗海表示，氚是輻射物質，雖然穿透力很弱，但吃進肚子又是另外一回事，是有可能誘發癌症，再加上長達30年的氚廢水排放，醫界擔心的是，日本政府真的能做好把關嗎？希望台灣政府能落實水產品的有毒物質檢驗，保障人民吃得安全。

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📍「氚」是什麼，主要用在哪些地方？
氚的注音是「 ㄔㄨㄢ」，日常生活中其實也用的到氚，像是國外部分地下道、地下室的夜間發亮裝置都可能會使用。「氚」是輻射物質，穿透性不強，約一張紙就能夠抵掉，日常生活中使用是沒有問題的。

📍日本排出來的核廢水，對台灣會有影響嗎？
氚在目前的應用範圍中，日常生活中並不會危害民眾，在環境中的半衰期為12.3年，在人體為7~14天。但如果水中氚的濃度過高，污染到海產，是會增加癌症風險，不可不慎。

▲東京電力公司已於日本當地時間24日下午1時（台灣時間中午12時）開始排放福島第一核電廠核廢水。圖為福島第一核電廠。（圖／美聯社／達志影像）
▲東京電力公司已於日本當地時間24日下午1時（台灣時間中午12時）開始排放福島第一核電廠核廢水，預計要排放30年，醫界擔憂，是否真能落實僅排放安全範圍內的物質。圖為福島第一核電廠。（圖／美聯社／達志影像）
📍哪些魚類建議少吃？
食藥署點名13種水產品，會加強監測抽樣氚含量，包括日本海藻、牡蠣、白甘、青甘、海參、章魚、蟹類、沙丁魚、秋刀魚、鯖魚、鮭魚、北寄貝及海鰻。因考量日本氚廢水的排放點、洋流和此13類水產品的習性，有些「底棲類」可能會被氚廢水排放點和洋流影響的可能性較高。

顏宗海醫師表示，雖然目前科學證據顯示，日本所排放含氚廢水不會危害人體健康，但他認為民眾可優先食用國內魚產品

📍醫界擔心「排放30年」
日本政府稱把多數的輻射物質過濾掉，只保留每公升1500貝克的氚後排掉。顏宗海醫師認為，如果能做到這一點，當然是沒有問題，但總共要排30年，是一段相當漫長的時間，這30年真的每次都能做到嗎？氚畢竟還是輻射物質，雖然穿透力很弱，但吃進肚子又是另外一回事，是一個未知的東西，會增加罹癌的風險。

📍醫界對於政府的期待
顏宗海醫師表示，國際政策決定我們無法改變，但希望食藥署、原能會能確實把關水產品沒有遭受氚污染，避免台灣陷入食安危機中。

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