操作仇日情節反核廢水　知情人士曝：中國陷搶鹽反智潮淪國際笑柄

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該人士指出，資料顯示，中國各大核電廠歷年氚排放量，是本次日本預定排放量的2.2到6.5倍，多年來也沒有造成海域汙染，甚至造成漁業等產業危害。國內原能會秉持科學專業，已於2022年建置「放射性物質海域擴散海洋資訊平台」，在台灣海域周邊，以及金門馬祖設監測站點，整合國內外相關資訊與政府執行海域輻射監測及擴散分析結果。
該人士分析，由於中國官方連日煽動恐慌，甚至還在國際原能總署再三保證下，成為全球抵制日本水產品的唯一國家，反智風朝潮下，讓中國群眾在反日的同時，反而掀起搶購食鹽的非理性浪潮。眾多微信群流傳囤鹽信息，25日京東、天貓、淘寶等多個電商平台，部分食鹽品項顯示「缺貨」、「補貨中」，甚至連帶推升多個與鹽業相關的上市公司股價上升。
該人士表示，群眾爭搶屯鹽的結果超過預期，逼得中國擔心被反智浪潮沖垮，只得再次出手維穩，官媒《河南日報》就發文強調，河南葉縣岩鹽資源豐富，面積超過400平方公里，儲量3300億噸，依中國歷年用量1000萬噸計算，3300億噸岩鹽可供應全國人民吃3萬3000年，呼籲民眾不用囤鹽。
該人士說，此次事件中國炒作反日過頭，除了再次深陷違反國際貿易規則風險，還意外造成中國社會瘋搶民生用鹽的反智潮，中國經濟積弱不振、青年失業率飆升、爛尾樓林立的當下，搶購鹽巴所帶動的GDP卻微不足道，還成為國際之間茶餘飯後的笑點。