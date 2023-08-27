巴金森病友必知！運動促進多巴胺分泌　5運動講座有助找尋適合自己的運動

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運動非藥物治療效果好 但病友大多無持續運動習慣巴金森氏症典型症狀包含僵硬、顫抖、動作緩慢、步態不穩等。新竹臺大分院神經部陳凱翔副主任表示，台灣的原發性巴金森氏症好發平均年齡約60歲，整體病程約10至15年，大部分病人在接受藥物治療初期都有段數年不等的「蜜月期」，之後就會因為藥物副作用，難以維持日常活動。
不過，陳凱翔副主任提到，運動除了能強化病人的身體機能，還能促進多巴胺分泌，對巴金森氏症病人而言，是非常好的非藥物治療。因此除了復健治療外，巴金森與動作障礙疾患全人整合治療中心還會依據每位病人不同的疾病分期，針對需要加強的部份，設計個別化運動處方。
新竹臺大分院許瑞祈物理治療師說明，中心會透過運動班、遠距運動教學，增進病人運動機會與頻率，同時教導病人如何居家自我訓練，希望病人經由持之以恆的練習，改善動作障礙問題，不過追蹤發現，許多病人在結束治療後，大多沒有持續運動的習慣，而是把運動視為在醫院治療的一部分。
新竹臺大分院5講座 盼增加運動機會、培養習慣為了增加病人運動機會，新竹臺大分院社工師呂雅珊規劃一系列巴金森運動系列講座，特別邀請四位講師，將於8月26日至9月23日每週六上午，於新竹醫院舉辦5場巴金森運動系列講座，針對巴金森氏症病人的柔軟度、肌肉力量、平衡感進行運動教學，讓病人體驗多種運動並從中找尋適合的運動方式。
8月26日、9月2日「正念瑜珈」將引領病人透過身心合一，找到身體與心理的內在力量；9月9日、16日「肌肉力量訓練」，有助於病人穩定肢體、減少跌倒發生；9月23日「太極拳」，有助於病人穩定下半身重心，促進平衡感及手眼協調性。
呂雅珊社工師表示，這些運動都非常適合巴金森氏症病人練習，希望透過連續性課程，培養病人每日運動的習慣，邀請巴友一起動一動，喚醒身體的自控力。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=59043
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