為什麼夏天女生很少穿牛仔褲？　皮膚科醫師分析有3皮膚疾病風險

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夏天天氣濕熱 穿牛仔褲易有3皮膚問題為什麼現在女性好像很少人在穿牛仔褲呢？網友在貼文底下留言提到不穿牛仔褲的原因包括「天氣太熱、太悶」、「很容易長痘痘、濕疹」、「之前容易長囊腫，被醫師警告夏天不要穿牛仔褲」等。
而黃毓惠醫師指出，台灣夏天相當濕熱，女性穿牛仔褲可能有些缺點，容易產生以下3種皮膚問題：
- 毛囊炎：
- 黴菌感染：
- 濕疹：
黃毓惠醫師表示，如果本身就容易有上述皮膚問題，或是已經有相關症狀就建議不要穿牛仔褲這種悶熱、不透氣的褲子，此外工作內容是會流汗、工作環境悶熱的（如：在餐廳廚房工作、工作穿著防塵衣等）也建議別穿牛仔褲。
異位性皮膚、汗斑、乾癬 穿牛仔褲可能症狀加重除了上述3疾病風險外，夏天穿牛仔褲也有可能加重某些疾病症狀。黃毓惠醫師提到，異位性皮膚炎、汗斑等，可能會因為穿牛仔褲流汗，導致衣褲黏在皮膚上悶住，容易使症狀產生或加重，此外少數乾癬病人病灶會在外陰部，而牛仔褲布料較硬，摩擦、悶熱等可能會使乾癬更癢，因此也不建議穿牛仔褲。
民眾若是牛仔褲愛好者，在夏天應評估工作、環境等再決定是否穿著牛仔褲，避免皮膚出現總總問題。黃毓惠醫師強調，主要還是悶熱問題而不是牛仔褲本身的問題，夏天不只是牛仔褲，較緊身且不透氣的布料（如：塑身衣等）其實都有皮膚疾病風險，建議穿著棉質、透氣舒適的衣褲以減少相關問題產生。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=58971
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