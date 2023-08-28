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為什麼夏天女生很少穿牛仔褲？　皮膚科醫師分析有3皮膚疾病風險

為什麼夏天女生很少穿牛仔褲？　皮膚科醫師分析有3皮膚疾病風險
為什麼夏天女生很少穿牛仔褲？　皮膚科醫師分析有3皮膚疾病風險

健康醫療網

【健康醫療網／記者吳儀文報導】一名網友在網路社群平台上發文表示，走在路上發現女生都穿寬褲、瑜珈褲等，想知道為什麼很少女生穿牛仔褲，難道是退流行了嗎？貼文一出引起眾多討論，網友紛紛留言提到夏天穿牛仔褲又熱又悶，容易產生皮膚、外陰部方面的問題，更有網友指出婦產科、皮膚科醫師都不建議女性夏天穿牛仔褲。

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林口台北長庚醫院皮膚科醫師黃毓惠表示，其實自己也很少在穿牛仔褲，因為很悶熱，尤其夏天更容易流汗，若以皮膚科醫師的觀點來看，一般女性穿牛仔褲可能會有3缺點，也有可能會因為流汗、摩擦造成3種皮膚疾病症狀更嚴重。

夏天天氣濕熱　穿牛仔褲易有3皮膚問題

為什麼現在女性好像很少人在穿牛仔褲呢？網友在貼文底下留言提到不穿牛仔褲的原因包括「天氣太熱、太悶」、「很容易長痘痘、濕疹」、「之前容易長囊腫，被醫師警告夏天不要穿牛仔褲」等。

而黃毓惠醫師指出，台灣夏天相當濕熱，女性穿牛仔褲可能有些缺點，容易產生以下3種皮膚問題：

  • 毛囊炎：
也就是所謂的「痘痘」，在皮膚科診間其實這樣的病人並不少見，有些病人如果比較愛穿牛仔褲等較悶熱的衣物，外陰部容易有毛囊炎的情況。

  • 黴菌感染：
皮膚會出現紅色斑點或斑塊，產生皮屑、搔癢的情況。夏天穿牛仔褲很悶，會讓臀部、胯下一直呈現濕熱狀態，也比較容易有黴菌感染，很多病人胯下因此有環狀紅斑、搔癢，若再穿牛仔褲又悶又癢會相當難過。

  • 濕疹：
夏天穿牛仔褲悶熱、容易流汗，若再加上生理期，有時皮膚會因此出現外陰部濕疹，這也是較常見的問題。

黃毓惠醫師表示，如果本身就容易有上述皮膚問題，或是已經有相關症狀就建議不要穿牛仔褲這種悶熱、不透氣的褲子，此外工作內容是會流汗、工作環境悶熱的（如：在餐廳廚房工作、工作穿著防塵衣等）也建議別穿牛仔褲。

異位性皮膚、汗斑、乾癬　穿牛仔褲可能症狀加重

除了上述3疾病風險外，夏天穿牛仔褲也有可能加重某些疾病症狀。黃毓惠醫師提到，異位性皮膚炎、汗斑等，可能會因為穿牛仔褲流汗，導致衣褲黏在皮膚上悶住，容易使症狀產生或加重，此外少數乾癬病人病灶會在外陰部，而牛仔褲布料較硬，摩擦、悶熱等可能會使乾癬更癢，因此也不建議穿牛仔褲。

民眾若是牛仔褲愛好者，在夏天應評估工作、環境等再決定是否穿著牛仔褲，避免皮膚出現總總問題。黃毓惠醫師強調，主要還是悶熱問題而不是牛仔褲本身的問題，夏天不只是牛仔褲，較緊身且不透氣的布料（如：塑身衣等）其實都有皮膚疾病風險，建議穿著棉質、透氣舒適的衣褲以減少相關問題產生。



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=58971

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