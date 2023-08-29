山道猴子注意！高速競賽易「脫水」　如何避免？營養師曝專業車手必知知識

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蒸散作用、流汗使脫水風險增 影響大腦、運動表現運動營養師楊承樺在臉書上提到，Mark O. Jensen醫師曾擔任美國攻擊直升機與F16戰機飛行員，他觀察到摩托賽車手與戰機飛行員有一些相似的競賽生理特點，其中「避免脫水」是需要打三顆星的重點。
在騎車時，身體周圍的空氣循環會增加蒸散作用，這是摩托賽車的特點。運動營養師楊承樺說明，除了排汗之外，身體水份也會因蒸散作用流失，而且穿著護甲防護衣更會汗流浹背。
因此騎車競賽時脫水的風險可說是大大提升。運動營養師楊承樺表示，脫水1－2%時，一般人會感到口渴，而部份運動員可能還能忍受；脫水2%就已經影響到一般人大腦表現及有氧能力下降；脫水3%時，就肯定會感到口渴。
而且根據美國空軍在離心機的人體測試中發現，3%的脫水會使G力耐受性下降50%，換句話說，脫水3%會使運動表現下降50%。至於脫水4%時，運動營養師楊承樺提到，此時人將不再感到口渴，但已經陷入大麻煩，必須停止所有活動並盡快補充水分。
補充水分3建議 避免脫水拉近與意外的距離高速競賽時，脫水將會大大影響表現，而且大腦判斷與神經反應、肌力表現的毫米之差，都有可能大大拉近車手與意外的距離。運動營養師楊承樺提醒，脫水將使肌肉力量和心理能力減少2%，建議車手可依以下方針補充水分：
- 必須訓練自己在運動時補水（應有對應設備），否則將無法在比賽或騎行時獲得最佳效果
- 賽車手補水，只需要補充其液體需求
- 在激烈的比賽或騎行前半小時飲用450－600cc的補液，可在騎行期間保持水合狀態
資料來源：運動營養師 楊承樺-https://www.facebook.com/photo?fbid=854522489375376
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=59046
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