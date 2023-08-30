一黨專制成雙面刃？習近平權力越握越大　中國經濟面臨沉重損失

我是廣告 請繼續往下閱讀
評論認為，中國經常一邊踩油門、一邊踩煞車，並以人民幣作為例子，指出儘管能如習近平所願，人民幣有著替代美元的前值，「但在無法自由兌換的情況下，除了流氓國家俄羅斯之外，誰又會將寶押在人民幣身上呢？」人民幣要想成為世界性貨幣，前提是北京必須為人民幣鬆綁，但鬆綁絕不可能成為習近平的選項，因為他擔心民眾會將大批資產移往境外。
在習近平下令將民眾關在家裡，讓他們過了三年與世隔絕的生活後，中國民眾就應該清楚意識到，「習近平已經走到了開放務實政策的對立面。」而正是這種對外開放的務實政治，使得中國能擺脫毛澤東意識形態狂潮後的經濟崩潰邊緣，讓中國得以重新發展壯大。
評論指出，習近平的意識形態偉人夢，給中國經濟帶來沉重的損失，但評論同時強調，不該為此幸災樂禍，「畢竟繁榮、和平的中國更符合全球利益。」並呼籲現在應是西方自我批評的時候。
由於中共的一黨專制在興建基礎設施方面展現了效率，並實現了40年的經濟快速成長，過去中國建設堤壩或貨櫃碼頭的速度之快，曾令不少西方政治家稱羨不已，許多經濟菁英也頻繁以中國為榜樣來貶低民主。
但評論強調，政治和社會自由、法治精神、相互制約的國家權力以及全體民眾的參政權，這些才是無價之寶，也是保持經濟活力的基礎。而一黨專制的中國在實現經濟快速成長後，的確是值得稱道、不合常規的例外，但這個例外現象現在正在走向尾聲。