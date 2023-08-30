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一黨專制成雙面刃？習近平權力越握越大　中國經濟面臨沉重損失

▲外媒評論指出，在習近平的威權統治下，中共集權更趨明顯，更為中國經濟帶來沉重損失。。（圖／翻攝自經濟學人網站）
▲外媒評論指出，在習近平的威權統治下，中共集權更趨明顯，更為中國經濟帶來沉重損失。。（圖／翻攝自經濟學人網站）

國際中心徐筱晴／綜合報導

過去有許多西方專家認為，中國趕超美國、躍居世界第一經濟大國，只會是時間的問題。但在今年以來，通縮危機、房地產暴雷以及青年失業率不斷攀升等問題接踵而至後，看好中國經的聲音也消減許多，瑞士媒體《新蘇黎世報》評論指出，在習近平的威權統治下，中共集權更趨明顯，更為中國經濟帶來沉重損失。

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《新蘇黎世報》近來發表題為「中國經濟危機帶給西方的教訓」的評論，其中指出，令中國人無法施展經商天賦的，恰恰就是中共。在習近平的威權統治下，中國共產黨的集權傾向更趨明顯，事無巨細，黨要統管一切，成績斐然的高科技企業受到整頓，不受政府歡迎的電玩和教培行業，生存權利受到質疑，過度自信的企業家們更會莫名其妙的突然消失幾個月。評論質疑「在這種社會氛圍下，創新精神還會有存活空間嗎？」

評論認為，中國經常一邊踩油門、一邊踩煞車，並以人民幣作為例子，指出儘管能如習近平所願，人民幣有著替代美元的前值，「但在無法自由兌換的情況下，除了流氓國家俄羅斯之外，誰又會將寶押在人民幣身上呢？」人民幣要想成為世界性貨幣，前提是北京必須為人民幣鬆綁，但鬆綁絕不可能成為習近平的選項，因為他擔心民眾會將大批資產移往境外。

在習近平下令將民眾關在家裡，讓他們過了三年與世隔絕的生活後，中國民眾就應該清楚意識到，「習近平已經走到了開放務實政策的對立面。」而正是這種對外開放的務實政治，使得中國能擺脫毛澤東意識形態狂潮後的經濟崩潰邊緣，讓中國得以重新發展壯大。

評論指出，習近平的意識形態偉人夢，給中國經濟帶來沉重的損失，但評論同時強調，不該為此幸災樂禍，「畢竟繁榮、和平的中國更符合全球利益。」並呼籲現在應是西方自我批評的時候。

由於中共的一黨專制在興建基礎設施方面展現了效率，並實現了40年的經濟快速成長，過去中國建設堤壩或貨櫃碼頭的速度之快，曾令不少西方政治家稱羨不已，許多經濟菁英也頻繁以中國為榜樣來貶低民主。

但評論強調，政治和社會自由、法治精神、相互制約的國家權力以及全體民眾的參政權，這些才是無價之寶，也是保持經濟活力的基礎。而一黨專制的中國在實現經濟快速成長後，的確是值得稱道、不合常規的例外，但這個例外現象現在正在走向尾聲。

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