人才培育失衡遭酸「生病吃晶圓」　潘文忠：推動人社領域培育計畫

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魏佳卉說，在18個學群招生中，資通訊招生名額就占約1/6，已排擠到其他領域的招生，人才培育嚴重失衡。
對此，潘文忠表示，有關大學招生，過去教育部都是以總量管制的方式，讓大學因應整體社會發展，還有本身要發展的特色跟產業的相關變化，以及少子化衝擊等因素，作為招生策略跟調整招生名額的參考。
他坦言，這些年整體產業變化迅速，國家現在確實有重點產業取向，如5＋2及六大核心產業等，國發會等政府跨部會也均會對國家的整體人力需求進行評估，教育部在盡量保留大學招生、校務發展空間下，也配合國發會的整體性評估，將未來產業人力需求提供給大學參考，也會將相關資訊與各大學一起討論，做為大學招生策略的考量。
但他強調，學生在選擇校系時，還是要以自身興趣為主，大學可透過近年修訂的「學位授予法」給予的彈性空間，增加更多跨領域學習機會，讓學生在求學過程中，也有調整方向的機會、具有跨域的能力，更能應對產業快速變化。
另外，多所高中停開人社班，學界擔憂高中生重理工、輕人文的「偏食」現象越來越嚴重，中央研究院院士朱敬一、王汎森等人，在112學年度規劃重啟高中「人社導論和經典閱讀」課程，邀請多名大師級學者到高中講授「經典重新來敲門」課程，盼喚醒高中生對人文社會領域的興趣，9月5日的第1堂課將在台中女中展開，多所中部高中將一同參與。
潘文忠說，108課綱是要讓學生可以依自己興趣，有更多適性選擇的機會，因此現在高中職增加很多選修課程，主要目的也是希望讓學生不必一開始就是一分為二的概念（指高中就分為文組、理組），學生可以透過多元選修的機會，如社會科學的探究實作、專題研究等，有更多接觸人社領域的機會。
潘文忠表示，產業和大學相關科系的招生，確實會引導高中階段學生的選擇，因此教育部規畫從111年至113年推動「人文與社會科學基礎人才培育計畫」，邀請到朱敬一等人進行「人社導論和經典閱讀」課程，會跟全國18所高中合作，當中包括設有人社班、語文資優班、實驗班等學校，希望透過這個計畫，提升更多高中生對人文社會領域的接觸與興趣。