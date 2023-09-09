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基金會性平調查：近5成民眾同意女生應當兵　女性也超過4成

▲黃昆輝教授教育基金會為了解民眾對性別平等教育及校園性霸凌與性騷擾防治的意見，進行民調。（圖／記者李琦瑋攝，2023.9.9）
▲黃昆輝教授教育基金會為了解民眾對性別平等教育及校園性霸凌與性騷擾防治的意見，進行民調。（圖／記者李琦瑋攝，2023.9.9）

記者許家禎／台北報導

黃昆輝教授教育基金會為了解民眾對性別平等教育及校園性霸凌與性騷擾防治的意見，進行民調。今（9）日發布調查結果發現，有近7成民眾認為「重男輕女」、「男主外，女主內」、「男陽剛，女溫柔」這些傳統的性別刻板印象並不嚴重；有超過6成民眾同意男女分校的高中應該改為男女合校，近5成民眾同意女生應服兵役，其中女性民眾也超過4成。

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黃昆輝教授教育基金會公布調查結果，顯示一、超過6成民眾同意高中應改為男女合校，近5成民眾同意女生應服兵役。基於性別平等，有64.6%的民眾認為男女分校的高中應該改為男女合校，其中男性為69.3%，女性為60.2%；47.8%的民眾同意女生也應該服兵役，其中男性為54.9%，女性為41.0%。

二、近7成民眾認為傳統性別刻板印象不嚴重。有近7成民眾認為社會上「重男輕女」、「男主外，女主內」、「男陽剛，女溫柔」這些傳統的性別刻板印象並不嚴重。80.2%的民眾會鼓勵子女突破社會對不同性別的期待，勇敢追求個人的興趣和專長。

三、超過5成民眾認為校園性霸凌與性騷擾問題嚴重，近8成民眾認為學校會以維護校譽為優先，淡化性霸凌與性騷擾事件的處理。對於校園性霸凌與性騷擾，有53.2%的民眾認為問題嚴重，55.4%的民眾對學校能保護學生不受性霸凌或性騷擾，沒有信心。更有78.0%的民眾認為學校在面對學生性霸凌或性騷擾事件時，會以維護校譽為優先，淡化事件的處理；受訪民眾年齡愈輕、學歷越高，認為學校會淡化處理的比率愈高。

四、約8成民眾認為色情媒體推波助瀾、旁觀者冷漠不揭發是校園發生性霸凌或性騷擾的原因。校園發生性霸凌或性騷擾的原因，有85.4%的民眾認為是色情媒體推波助瀾，76.7%的民眾認為是旁觀者冷漠不揭發，63.1%的民眾認為是性別平等教育沒有落實。受訪民眾學歷愈高，對這三項原因同意的比率愈高。

五、約4成民眾認為教育部推動性別平等教育的成效好，近5成民眾認為家長的身教是促進性別平等最有效的方法。41.9%的民眾認為目前教育部推動性別平等教育的成效好，但學歷愈高的民眾認為成效好的比率愈低：國中以下（47.9%）、高中職（45.6%）、大專以上（37.4%）。受訪民眾認為促進性別平等最有效的方法，依序是家長的身教（47.1%）、落實性別平等教育（30.2%）以及媒體發揮宣導作用（15.8%）。

針對調查結果，台師大名譽教授晏涵文指出，有超過6成民眾同意男女分校的高中應該改為男女合校，他說12年國教實施後，高中職，尤其是公立應朝社會男女和諧共存目標發展，國中在多年前已朝全面合校、合班發展。至於女性服兵役問題，他認為性別平等不應是唯一考量因素，女生如果服兵役應有配套措施。

調查中，近7成民眾認為傳統性別刻板印象不嚴重。晏涵文表示，性別人格特質，男性化（勇敢、冒險、獨立、自主，最好改為工作取向人格特質），女性化（溫柔、體貼、愛美、愛家，最好改稱為感情取向人格特質）。不論性別為何，人皆需要工作成就和感情世界取得平衡，即教育應朝「剛柔並濟」雙性化人格特質而努力。

晏涵文指出，近幾個月台灣因著Me Too事件引起社會極大的關注，個案較多的是職場的性騷擾或霸凌問題。目前已通過性平三法修正草案，大家當然都主張將法令修得更周延，有利於受害者求助和防治，但是更重要的是努力進行前端的預防教育工作。

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