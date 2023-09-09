基金會性平調查：近5成民眾同意女生應當兵　女性也超過4成

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二、近7成民眾認為傳統性別刻板印象不嚴重。有近7成民眾認為社會上「重男輕女」、「男主外，女主內」、「男陽剛，女溫柔」這些傳統的性別刻板印象並不嚴重。80.2%的民眾會鼓勵子女突破社會對不同性別的期待，勇敢追求個人的興趣和專長。
三、超過5成民眾認為校園性霸凌與性騷擾問題嚴重，近8成民眾認為學校會以維護校譽為優先，淡化性霸凌與性騷擾事件的處理。對於校園性霸凌與性騷擾，有53.2%的民眾認為問題嚴重，55.4%的民眾對學校能保護學生不受性霸凌或性騷擾，沒有信心。更有78.0%的民眾認為學校在面對學生性霸凌或性騷擾事件時，會以維護校譽為優先，淡化事件的處理；受訪民眾年齡愈輕、學歷越高，認為學校會淡化處理的比率愈高。
四、約8成民眾認為色情媒體推波助瀾、旁觀者冷漠不揭發是校園發生性霸凌或性騷擾的原因。校園發生性霸凌或性騷擾的原因，有85.4%的民眾認為是色情媒體推波助瀾，76.7%的民眾認為是旁觀者冷漠不揭發，63.1%的民眾認為是性別平等教育沒有落實。受訪民眾學歷愈高，對這三項原因同意的比率愈高。
五、約4成民眾認為教育部推動性別平等教育的成效好，近5成民眾認為家長的身教是促進性別平等最有效的方法。41.9%的民眾認為目前教育部推動性別平等教育的成效好，但學歷愈高的民眾認為成效好的比率愈低：國中以下（47.9%）、高中職（45.6%）、大專以上（37.4%）。受訪民眾認為促進性別平等最有效的方法，依序是家長的身教（47.1%）、落實性別平等教育（30.2%）以及媒體發揮宣導作用（15.8%）。
針對調查結果，台師大名譽教授晏涵文指出，有超過6成民眾同意男女分校的高中應該改為男女合校，他說12年國教實施後，高中職，尤其是公立應朝社會男女和諧共存目標發展，國中在多年前已朝全面合校、合班發展。至於女性服兵役問題，他認為性別平等不應是唯一考量因素，女生如果服兵役應有配套措施。
調查中，近7成民眾認為傳統性別刻板印象不嚴重。晏涵文表示，性別人格特質，男性化（勇敢、冒險、獨立、自主，最好改為工作取向人格特質），女性化（溫柔、體貼、愛美、愛家，最好改稱為感情取向人格特質）。不論性別為何，人皆需要工作成就和感情世界取得平衡，即教育應朝「剛柔並濟」雙性化人格特質而努力。
晏涵文指出，近幾個月台灣因著Me Too事件引起社會極大的關注，個案較多的是職場的性騷擾或霸凌問題。目前已通過性平三法修正草案，大家當然都主張將法令修得更周延，有利於受害者求助和防治，但是更重要的是努力進行前端的預防教育工作。