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軍事不難懂！112年國防報告書亮相　首創有聲書、國防小教室

▲國防部戰略規劃司副司長曹定明介紹《中華民國112年度國防報告書》。（圖／記者呂炯昌攝，2023.09.12）
▲國防部戰略規劃司副司長曹定明介紹《中華民國112年度國防報告書》。（圖／記者呂炯昌攝，2023.09.12）

記者呂炯昌／台北報導

國防部今（12）日公布《中華民國112年國防報告書》，全篇分為區域情勢、國防戰力、政策興革、國防治理、榮耀傳承等章節。112年度國防報告書首創有聲書，並以簡單、逗趣，再融入漫畫元素製作國防小教室，使國人更容易瞭解國防軍事。

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國防部今日例行記者會上，戰略規劃司副司長曹定明介紹表示，近期中共與俄羅斯軍事合作日益密切，頻繁進行海上、空中等聯合軍演，深化戰略協作夥伴關係。北韓持續軍事挑釁與核威脅，頻繁試射各類飛彈，且數量更甚以往。美國亦藉提高國防預算強化整合式嚇阻，建立具韌性的聯合作戰部隊，結合印太戰略拓展多邊合作機制，以及擴大聯合演習提升嚇阻力，共同應對中共軍事擴張行徑。

國防報告書指出，2023年印太區域主要國家紛紛增加軍備支出，如中共增幅 7.2%、日本增幅 26%、韓國增幅 4.6%、菲律賓增幅 8%、印度增幅 13%、澳洲增幅 7.4%，以及中華民國增幅12.5%。

國防報告書指出，以不對稱作戰思維推動重層嚇阻。國軍依當前防衛作戰構想並汲取俄烏戰爭經驗，作戰全程藉高度機動、疏散、隱蔽、複式備援與分層指揮，確保指管監偵能量及戰力完整，運用「避其鋒、擊其弱」之不對稱作戰思維，俟敵進犯徵候明確，先制打擊敵犯臺部隊作戰集結能量及關鍵節點，以破壞敵作戰節奏並遲滯其行動進程，另結合美印太戰略部署，向外拓展防衛空間；在敵航渡脆弱階段，有效發揮海峽天塹優勢，運用具備適航韌性之高效能艦艇、機動飛彈車及無人載具等「機動、遠距、精準」制敵手段，再次重層削弱敵戰力。

戰略規劃司國防政策處專委張秀玲介紹國防報告書特色指出，為使國人更容易瞭解軍事知識，特以簡單、逗趣的方式，再融入漫畫元素設計製作國防小教室，包含「海峽中線在那裡？」、「你知道 FIR 與 ADIZ 有何區別嗎？」、「不容妥協的國家主權」、「中華民國安定力量的泉源」、「漢光演習的重要性」、「軍人節的由來」、「國產飛彈家族」、「為什麼會有敦睦遠航？」、「一法、三公報及六項保證」及「黃埔精神的傳承」等10則，讓民眾更容易識讀與關心國防事務。

張秀玲指出，國防部首次與專業有聲製播中心合作錄製有聲書，具體實踐「順應多元閱聽潮流趨勢及建立友善的無障礙閱讀環境」，於國防部全球資訊網建置「112年國防報告書專區」，提供下載及線上聆聽服務，同時亦結合KKBox、Apple、Google的 Podcast，以及Spotify、Sound On與尚儀教育有聲雲、尚好聽等播放平臺，民眾可依喜好連結點選下載或線上聆聽，以滿足閱聽需求。

▲國防部《中華民國112年國防報告書》首創有聲書模式。（圖／國防部提供）
▲國防部《中華民國112年國防報告書》首創有聲書模式。（圖／國防部提供）

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