中國政局動盪驚人　分析：習近平陷兩難、違反3規律

湖北女戴隱眼30年「每天超過12小時」　雙眼角膜佈滿新生血管

▲武漢一名女子因過去30年來配戴隱眼過久，導致角膜增生許多血管。（示意圖／翻攝自湖北經視）
▲武漢一名女子因過去30年來配戴隱眼過久，導致角膜增生許多血管。（示意圖／翻攝自湖北經視）

國際中心楊智傑／綜合報導

中國湖北武漢一名47歲女子日前發現，自己每天都配戴著隱形眼鏡，平日視線卻愈來愈模糊，甚至出現嚴重畏光、流淚與紅眼現象，到醫院檢查後才發現自己雙眼的角膜上長滿了新生血管，醫生指出，原因正是來自她錯誤的隱形眼鏡配戴習慣。

我是廣告 請繼續往下閱讀
根據中媒《陜視新聞》、《湖北經視》報導，來自湖北武漢的彭女17歲開始被診斷出高度近視，從此為了美觀開始配戴隱形眼鏡，每天配戴時間超過12小時，且一睡醒就戴，只有睡覺時才會取下，這麼一戴就是30年。

彭女表示，自己每天起床一睜開眼就會戴上隱形眼鏡，直到睡覺時才會把隱形眼鏡取下，幾乎不太配戴有框眼鏡。只不過最近她頻繁出現嚴重的紅眼、畏光、流淚等症狀，這才入院檢查。

▲武漢一名女子因過去30年來配戴隱眼過久，導致角膜增生許多血管。（示意圖／翻攝自湖北經視）
▲武漢一名女子因過去30年來配戴隱眼過久，導致角膜增生許多血管。（示意圖／翻攝自湖北經視）
醫生在檢查後發現，彭女雙眼角膜中，長滿了新生血管。武漢愛爾眼科漢口醫院老視與白內障專科主任許榮表示，由於隱眼隔絕角膜與空氣的接觸，因此長時間配戴將導致角膜的含氧量不足、干擾到代謝，進而誘發血管的增生。在長滿新生血管後，眼睛非常容易產生慢性炎症，也會影響看東西的清晰程度。

醫師提醒民眾，選擇配戴隱形眼鏡時、最好選擇含氧量較高的產品，平時配戴也不應該超過8個小時，若每天連續戴隱形眼鏡10多個小時，不僅可能誘發新生血管產生，更可能導致感染性角膜炎、角膜潰瘍、角膜穿孔，嚴重還會影響視功能。

步上恆大後塵！中國房地產開發商又爆　融創在美聲請破產保護

中國金價創近12年新高！民眾連夜拋售變現　分析：需求將持續提高

中國經濟惡化影響廣泛　習近平恐完全失去中產階級信任

中國經濟困境有如30年前的日本？《華爾街日報》：恐怕是更糟

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞