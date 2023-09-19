湖北女戴隱眼30年「每天超過12小時」 雙眼角膜佈滿新生血管
中國湖北武漢一名47歲女子日前發現，自己每天都配戴著隱形眼鏡，平日視線卻愈來愈模糊，甚至出現嚴重畏光、流淚與紅眼現象，到醫院檢查後才發現自己雙眼的角膜上長滿了新生血管，醫生指出，原因正是來自她錯誤的隱形眼鏡配戴習慣。
國際中心楊智傑／綜合報導
根據中媒《陜視新聞》、《湖北經視》報導，來自湖北武漢的彭女17歲開始被診斷出高度近視，從此為了美觀開始配戴隱形眼鏡，每天配戴時間超過12小時，且一睡醒就戴，只有睡覺時才會取下，這麼一戴就是30年。
彭女表示，自己每天起床一睜開眼就會戴上隱形眼鏡，直到睡覺時才會把隱形眼鏡取下，幾乎不太配戴有框眼鏡。只不過最近她頻繁出現嚴重的紅眼、畏光、流淚等症狀，這才入院檢查。
醫生在檢查後發現，彭女雙眼角膜中，長滿了新生血管。武漢愛爾眼科漢口醫院老視與白內障專科主任許榮表示，由於隱眼隔絕角膜與空氣的接觸，因此長時間配戴將導致角膜的含氧量不足、干擾到代謝，進而誘發血管的增生。在長滿新生血管後，眼睛非常容易產生慢性炎症，也會影響看東西的清晰程度。
醫師提醒民眾，選擇配戴隱形眼鏡時、最好選擇含氧量較高的產品，平時配戴也不應該超過8個小時，若每天連續戴隱形眼鏡10多個小時，不僅可能誘發新生血管產生，更可能導致感染性角膜炎、角膜潰瘍、角膜穿孔，嚴重還會影響視功能。