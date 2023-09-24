勇消賴俊儒「蜜月前殉職」！英籍妻心痛首發聲　1句話惹人心疼

時光咖啡｜巷弄中的老屋咖啡　用手沖特調細品日本昭和舊時光

▲時光咖啡｜巷弄中的老屋咖啡　用手沖特調細品日本昭和舊時光
▲時光咖啡｜巷弄中的老屋咖啡　用手沖特調細品日本昭和舊時光

行遍天下旅遊網

與「秘氏咖啡」嘉義店主理人之一的林鼎義相約在週四的夜晚，留著長髮綁著馬尾的他，正親手調製一杯為嘉義市政府主辦的「小城風味實驗計畫」所研發的咖啡特調，名為「山嵐之夢」，除了桂花釀、阿里山小米酒、義式濃縮咖啡等成分，還以民雄的金桔抹在杯緣、用嘉義檜木薰香，層次豐富，不可思議的好喝。

我是廣告 請繼續往下閱讀
令人陶醉的不只是咖啡，還有空間氣氛、光影變化與店貓。相較於2011年台北第一家秘氏咖啡的老上海租界風、2015年台南永樂市場二樓的香港九龍城寨風，嘉義的秘氏咖啡洋溢1960’s昭和年代台灣日式街屋風格，彷彿走入日本大導演小津安二郎電影「東京物語」場景中。擁有藝術設計背景的林鼎義，花費一年時間將90年木屋重新改造、布置，二樓牆壁至今保留日式竹邊夾泥牆工法建造，一樓店外高掛三條鯉魚飄，室內以自創的浮世繪滑板裝飾、親手雕刻一體成形的手工咖啡架，他還扮演燈光魔術師的角色，以典藏的燈具營造光影變化，重現老派的生活感。

由林鼎義培訓的店長周佳樺，如今已能獨當一面，以KONO日本河野流點滴法為客人沖煮好咖啡。除了供應手沖咖啡、咖啡特調，秘氏咖啡的御抹茶、烤布蕾、仙貝、提拉米蘇也是許多人的心頭好。來到嘉義秘氏咖啡，不妨找個喜歡的位置，榻榻米、木地板或是靠窗矮凳，換一種心情探索木都嘉義的城市底蘊。

店家資訊

秘氏咖啡

地址：嘉義市延平街288號

電話：0901-193-026

FB：嘉義-秘氏咖啡

時間：14:00-22:00（週二、三公休）

消費：KONO日本河野流點滴法咖啡300元、山嵐之夢350元

這篇文章 時光咖啡｜巷弄中的老屋咖啡　用手沖特調細品日本昭和舊時光 最早出現於 行遍天下旅遊網

新店裕隆城最美餐廳開箱！TOK「巢型包廂」　點點心科技豬仔

慶亞運100金優惠包！全家美式「買1送1」 超商咖啡第2杯半價

慶中華隊亞運第100金！全家「美式買1送1」可寄杯　拿鐵第2杯9元

超商見「米其林綠星」推薦！他不懂：什麼等級　內行揭全台僅6家

我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞