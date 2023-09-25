NOW民調／博愛座廢不廢？6成5民眾支持！有8成民眾不曾被要求讓座
博愛座存廢議題近期再登新聞版面，71歲的知名作家李昂日前因為接連遇到3名年輕人不願讓座，導致身為長者的她相當氣憤，對此，《NOWnews今日新聞》進行為期3天的網路民調，希望深入了解民眾對於博愛座存廢的真實看法；根據本次民調有超過6成的人認為博愛座應當廢除，但是也有支持存留的民眾，比例約3成。
記者孫唯容／綜合報導
博愛座議題再度引發爭議，根據本次民調結果，有65.82％的民眾支持廢除博愛座，認為不該廢除的民眾則有31.93％，沒意見的民眾則佔比2.26%。其中，遇到沒位子再加上博愛座也沒有人的情況，有37.33%的民眾會選擇去使用博愛座，有31.04的民眾則認為有需求就會去使用，堅決不坐博愛座的民眾則有14.34；視情況而定的民眾則有17.29％。
針對讓座議題，本次調查也詢問「無論是否為博愛座，請問您有在大眾運輸上被要求讓座過嗎？」有80.45％的民眾沒有被要求過，真正有被要求過的民眾僅有19.55％，不到2成。後續讓座的必須性也成為討論焦點，對此，有71.12的民眾不認為有必須性，因為每個人都會有隱性需求，但也有28.19％的人則認為有必要，沒意見的民眾則佔比0.69％。
至於坐博愛座會產生何種顧慮？有28.4％的民眾會擔心，怕沒注意到有需要的民眾，有23.8％的民眾會顧慮他人眼光，有13.97%的民眾擔心他人眼光，有12.44％的民眾屬於不擔憂、想坐就坐，有10.96％的民眾看到沒人坐就不敢坐，有6.27％的民眾則會不確定是否該開口讓座。