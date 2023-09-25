秋高氣爽蚊子多！「狂暴化」猛吸血　日本專家：為了產卵而拚命

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由於被叮咬的地方實在太癢了，他忍不住求醫接受治療，直呼「今年蚊子真的特別的多，我第一次被叮咬成這樣，太可怕了。」
報導指出，蚊蟲叮咬的可怕之處，不是只有「癢」而已。一名70歲熊本縣男性居民被蚊蟲叮咬後，感染日本腦炎，出現了意識障礙（俗稱腦霧）、痙攣等症狀，目前正住院療養當中。
雖然過去有著「蚊蟲在夏天活動最為活躍」的印象，但其實並非如此，而是在夏天即將結束，氣溫開始下降時，蚊蟲才會大量出現。
日本除蟲業者「綠之產業」（みどりの産業）代表小坂正照表示，今年蚊蟲活動異常，在高溫來襲時，蚊子呈現假死、靜止不動的狀態，而這一、兩週之間，溫度開始下降，蚊蟲活動就突然變得更加活躍。由於蚊子不耐熱，溫度介於30℃以下才會出現活躍的活動情況，雖然最近白天天氣炎熱，但早上傍晚轉涼，蚊子可能因此變得猖獗。
害蟲防除技術研究所代表白井良和指出，蚊子拚命吸血是為了產下最後的「越冬卵」，「蚊子為了能在春天大量繁殖，就會產下許多越冬卵，牠們會透過吸血來獲取足夠的營養，以產下更多的卵。」
報導指出，不僅是台灣出現了登革熱疫情，就連泰國的登革熱感染患者數都是去年的3倍；孟加拉今年至今已有近7百人死亡，超過13.8萬人被感染，是自2000年首次有記錄以來死亡人數最多的一年。世界衛生組織（WHO）先前警告，氣候變遷下氣溫升高、降水增加、乾旱等極端氣候，會使全球登革熱病例創歷史新高。
白井良和表示，由於近來氣溫比起以往還要高，到10月上旬都得更加注意，另外還有部分較為長壽的蚊子，很可能到11月下旬都在活動，因此也得特別警戒。