王上菲太有吸引力！強勁尖叫聲遭警察關切 又招惹「好兄弟」嚇瘋
新生代女星王上菲自從被媽媽帶去「處理」後，3、4年沒感應到靈界朋友。她這回拍攝緯來電影台自製電影《開心鬼》因賣力尖叫，惹來警察關切；在墓園拍攝則是引來「靈界好兄弟」，突然感受到後腦杓一陣刺痛，還為了不嚇到同車的邱昊奇，她沿路音樂飆到最大聲、開始高歌歡唱，只為壓下緊張感。
記者蔡依庭／綜合報導
王上菲有感應體質，曾去廟裡喝符水關閉「通道」，在《開心鬼》演出時，感到後腦杓一陣刺痛感，驚覺：「啊！有好朋友來了。」為了掩飾緊張與害怕，王上菲將音樂開到最大聲，並一路高歌故作輕鬆狀，「其實我很怕嚇到同車的乘客，我只能用這種方式去緩解我的不舒服與害怕，明明拍戲一整天很累了，哪還有體力high，幸好後來路找到了，可以順利下山。」一旁的邱昊奇則說：「其實我沒發現，上菲平常開車就很快且愛唱歌，那天沒有發現異狀，但下山後我們有去人多的便利商店走一走，補一下陽氣。」
為了劇情需要，王上菲在《開心鬼》碰到鬼的時候邊跑邊發出慘叫聲，被工作人員笑稱：「可以媲美尖叫雞。」而一場晚上在公園追逐戲，王上菲的慘叫聲竟引來警察關切，讓她苦笑說：「大概是附近住戶報的警，幸好有申請，最後沒事。」《開心鬼》將於10月7日晚間9點緯來電影台首播。