黃小柔爆哭向天嘶吼！9年婚姻陷入危機 與大12歲尪吵到分房睡
黃小柔嫁給大12歲老公王睿9年、育有2子1女，昨（8）晚突在臉書自爆日前和老公吵到分房睡，上演8點檔戲碼，氣到臉紅脖子粗「哭花了雙眼、向天嘶吼。」所幸最後他們透過溝通以及一桌美食，已經和好如初。
記者蔡依庭／綜合報導
黃小柔透露，前陣子與老公因為芝麻蒜皮的小事大吵一架。吵架原因不外乎是孩子教養、彼此溝通態度不舒服等，她坦言超怕夫妻間起衝突，基本上能避就避，不過當真正硬起來的時候，就是準備正面迎戰。所幸，黃小柔與老公9年的婚姻，經歷許多大大小小的事情，最後都願意為了對方，各退一步、雙方見好就收，順利化解這場爭執。她說：「無需歹戲拖棚演太久，有吵到重點就好，知道彼此的毛，下次再遇到盡量繞道而行。」
同時她也自我提醒，沒事不要白目踩地雷，「踩個2次還學不會，那就要好好反省一下，到底是什麼阻礙了和平舒服的共處環境」，或是有需要找一天，彼此坐下來好好聊聊。最後黃小柔笑說：「沒有什麼是來一桌美食，不能解決的問題。」最重要的是感謝另一半的陪伴與奉獻，坦言經營一段婚姻不容易，彼此要有共識、夫妻沒有隔夜仇，她奉勸沒有良好感情基底之前，「沒事還是不要吵架，有夠傷。」