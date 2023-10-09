雙十連假好去處　中市水文化環教館生態體驗

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水利局說，「筏子溪水文化暨環境教育館」，座落於南屯區魚市場內，館內專業的導覽人員，針對筏子溪的鳥類、魚類及生態進行導覽解說，步入景觀橋將筏子溪一覽無遺，傍晚時刻可前往「筏子溪門戶迎賓水岸廊道」與立體的「TAICHUNG」地標，及展至10月15日的LED燈飾「112國慶焰火在台中」光景藝術拍照打卡；「綠川水文化暨環境教育館」則結合南區綠空鐵道打造「綠柳成蔭、川川不息」的河岸風貌，跟著導覽老師的腳步，了解台中舊城區的前世今生，體驗獨特的「台中感」。
另「東大溪水文化暨環境教育館」，位於東海大學內，為市府與東海大學公私協力下的結晶，民眾可在東大溪水域及校園漫步，感受文青氣息，並透過「東大溪水文化暨環境教育館」館內的介紹，了解東大溪的蛻變；「柳川水文化暨環境教育館」則特別有效利用中正公園、中山堂旁中正水淨場內的既有空間，館內除有可愛的插圖介紹柳川的整治歷程、水淨場的處理過程外，更設有多功能智能機，提供旅客導覽及遊憩台中市景點多樣化的選擇。
水利局進一步表示，民眾在規劃國慶連假行程，觀賞精彩的國慶焰火外，也可安排預約導覽柳川、東大溪水文化暨環境教育館，或自由搭配旅程時間，前往綠川及筏子溪水文化暨環境教育館參觀，且國慶連假期間到各館拍照打卡，水利局更加碼贈送限量小禮物，期許透過這次的連假，讓民眾能更深入了解台中市溪流域與城市歷史、文化的美好關係。