瘋狂畫家《達利》最愛偷窺「自己來」！看老婆被蹂躪激發創作靈感
電影《達利：慾望之謎》不只聚焦在大師的藝術生涯，更揭開達利夫妻驚世駭俗的瘋狂面紗；達利（「奧斯卡影帝」班金斯利飾演）的妻子加拉（「坎城影后」芭芭拉蘇可娃飾演）性慾很強，直到80多歲還有一群「鮮肉後宮」，更為了養情人拋售達利畫作。據說，達利最喜歡看著加拉被蹂躪，或是偷窺別人交歡自我安慰，做為創作題材；晚年還結交「迪斯可皇后」阿曼達李爾（「變性超模」安德瑞雅珮奇飾演），過了十幾年的3人世界。
記者黃雅琪／綜合報導
達利擁有超凡藝術天賦以古怪聞名，除了繪畫還參與電影製作，曾和迪士尼合作過兒童不宜的動畫短片〈命運〉，並且差點以每小時10萬美金的高片酬出演《沙丘》裡的皇帝。達利同時也是時尚界的焦點人物，與香奈兒、迪奧等精品創辦人都有私交，港片《與龍共舞》中的「龍蝦裝」，靈感也是出自達利設計的服裝。
而達利能成為偉大藝術家，最大的推手之一就是妻子加拉；電影橫跨兩人年輕到老的愛恨糾葛，他們不只是差10歲的姊弟戀，最初認識時加拉還是法國詩人保羅艾呂雅的妻子，兩人不顧外界眼光陷入熱戀、結婚；戲劇化的是，達利當時為好友保羅畫的肖像畫，2011年在蘇富比更以1350萬英鎊售出（當時約新台幣6億4000萬元）。
這對病態夫妻檔不只感情世界超現實，連賺錢的方式也超現實，為了支付大筆開銷，達利時常會在支票背面作畫，因為他知道老闆們不會拿他的真跡去兌現；根據達利祕書的說法，兩夫妻為了錢在許多白紙上簽名、販售，估計至少有35萬張簽名紙流落在外，也因此達利假畫特別多；1985年還爆發達利的贗品案，金額高達7億2000萬美金（當時約新台幣290億元），畫是假的但簽名卻是真的，讓人嘖嘖稱奇。 《達利：慾望之謎》全台熱映中。